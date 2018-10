Scharbeutz : Strahlendes Lichtermeer an der Lübecker Bucht

Ob Pyrogames, Lichter-Liebe oder Feenfeuer, das „Lichtermeer“ an der Ostsee und in der Holsteinischen Schweiz hat viel zu bieten.

von Juliane Kahlke

10. Oktober 2018, 14:36 Uhr

Die Orte an der Ostsee und in der Holsteinischen Schweiz laden zum „Lichtermeer“ Ende des Monats ein. Um das Wochenende 27./28. Oktober herum präsentieren sich Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Grömitz aber auch Eutin, Bad Malente-Gremsmühlen und Plön in strahlender Stimmung.

In der Eutiner Stadtbucht treffen sich am 27. Oktober die besten Feuerwerker und treten bei Live-Musik, Feuer- und Lasershow gegeneinander an. Drei Feuerwerker gestalten die kostenpflichtigen „Pyrogames“. Ab 17 Uhr versprechen die Veranstalter musikalische Höhenflüge mit der Liveband Rose Bogey’s mit Blues und Rock. Hoch hinaus wollen außer dem die überdimensionalen Stelzenläufer. Nach Auskunft der Tourist-Information am Eutiner Markt sind nur noch Stehplatzkarten für 20,33 Euro zu bekommen (auch über eventim). Veranstalter sei die A&O Pyrogames GmbH aus Magdeburg.

In Bad Malente-Gremsmühlen lockt das „Feenfeuer“ am 26. und 27. Oktober in den Kurpark. Licht- und Schattenwesen wollen die Besucher verzaubern.

In Plön wird der Bootshafen am 27. Oktober zum Lichterhafen durch Kerzenschein und Fackeln bei Musik und Punsch.

Scharbeutz präsentiert sich bei der „Lichter-Liebe“ poetisch und farbenfroh. Illuminationen, kreative Dekorationen im Kurpark sowie Aufführungen und Mitmach-Aktionen in herbstlicher Abendatmosphäre sollen die Besucher vom 27. bis 30. Oktober anlocken. Programme gibt’s unter www.ostsee-schleswig-holstein.de/lichtermeer.html