– Stormarn hat die Wahl

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 24.Nov.2017 | 17:20 Uhr

Es ist mittlerweile ein guter Brauch, dass der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) jedes Jahr besonders engagierte Personen vorstellt und die Leserschaft bittet, die „Menschen des Jahres“ zu wählen. Seit 13 Jahren werden Vorbilder für gesellschaftliches Engagement einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Oft stehen die Nominierten nicht im Rampenlicht, sondern wirken im Verborgenen. Sie opfern Zeit, fast immer auch Geld für andere und beweisen in besonderem Maß soziales Engagement oder Zivilcourage. So wie Hospiz-Vorreiterin Sabine Tiedtke und Umweltschützer Klaus Graeber, beide aus Bad Oldesloe. „Sie“ wurde 2014, „Er“ 2013 in Stormarn zum „Mensch des Jahres“ gekürt.

Wie in den Vorjahren präsentiert das Stormarner Tageblatt drei Kandidaten aus der Region. Die Redaktion möchte allein schon die Nominierung als Anerkennung verstanden wissen: Jeder der drei hätte es angesichts seiner Verdienste um das Allgemeinwohl verdient, den Titel „Mensch des Jahres“ zu bekommen. Und klar ist auch, dass alle besonders engagierten Menschen nicht in einem luftleeren Raum agieren, sondern fast immer in einem Netzwerk eingebunden sind. Sie haben also Mitstreiter, deren Leistung durch die Nominierung ebenfalls gewürdigt werden soll.

Wie in den vergangenen Jahren dürfen die Leserinnen und Leser des Stormarner Tageblatts einmal mehr darüber entscheiden, wer am Mittwochabend, 25. November, ab 18.30 Uhr im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgerhaus von Bad Oldesloe zum „Mensch des Jahres 2015“ im Kreis Stormarn gegewählt wird.