Plön : Stolz auf die eigene Ernte

Das Projekt „Gemüse-Ackerdemie“ der Kita „Regenbogenhaus“ feierte hinter der Akademie am See Erntedank.

von Alexander Steenbeck

30. September 2018, 12:43 Uhr

Ein Erntedankfest mit reichlichen Gaben, Andacht und Spielen feierten Sonnabend die 17 Kinder der Waldgruppe der Plöner evangelischen Kita „Regenbogenhaus“ und ihre Eltern auf dem Koppelsberg: Hinter der Akademie am See brachten sie das ein, was sie dort mit ihren Erziehern Christoph Kohrt und Sonja Rohleder auf einem sieben mal 14 Meter großen Acker selbst gesät, gewässert und geharkt sowie von Unkraut frei gehalten hatten. Zum Erntedankfest gab es Erbsensuppe, Fliederbeerpunsch und ein Büfett mit Speisen, die die Eltern mitbrachten. Es gab Stockbrot und ein Schubkarrenrennen, die Lütten sammelten Kastanien und bedienten die Apfelpresse.

Seit April waren die Drei- bis Sechsjährigen jeweils donnerstags vor Ort, sahen die Pflanzen wachsen und gedeihen. Mit Diätassistentin und Köchin Inga Voß bereiteten die Mädchen und Jungen während des Sommers verschiedene selbst gezogene Gemüse und Salate zu. Am Projekt der „Gemüse-Ackerdemie“ mit über 250 Lernorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirkten außerdem hauptamtliche Mitarbeiter und vier FÖJler sowie ÖBFDlern (ökologischer Bundesfreiwilligendienst) des Jugendaufbauwerks (JAW) Plön-Koppelsberg unter Leitung der Diakonin Wiebke Lange mit. Reichlich sei die Ernte von Gurken, Radieschen, Mangold, Kürbis, Tomaten, Zucchini, Kartoffeln, Spitzkohl und Mais ausgefallen, zogen Kohrt und Lange Bilanz. Die Möhrchen seien eher klein gewesen, Spinat habe man Ende August neu gepflanzt. „So ganz ohne Wässern ging es nicht“, meinte Kohrt. Geschuldet dem doch sehr heißen Sommer seien insbesondere Kohlrabi und Fenchel zwischendurch ein wenig über ein mit einem Besenstiel geformtes Loch im Boden neben den Pflanzen gegossen worden. „Es war eine Lernerfahrung für uns und die Kinder, dass nicht immer alles funktioniert. Beim Fenchel fragen wir uns, was wir falsch gemacht haben, der fiel eher flach aus.“ Nach Langes Worten seien Kerne von Tomaten, Mais und Kürbis für eigenes Saatgut genommen worden. Die beratenden Fachleute der „Ackerdemie“ waren am 23. August vor Ort, gaben Tipps und verrieten Tricks. Ende Oktober steht eine Fortbildung an. Langfristiges Ziel sei aber, dass die Fachleute überflüssig werden. „Wir machen über Winter weiter, wollen uns einmal im Monat zu einem Ackertag treffen“, erzählte die Diakonin. Auf dem Plan stehe Mulchen, Adventskränze und -gestecke binden, ein Acker-Nikolaus und Acker-Fasching. Und ab April werde der Acker neu bestellt. Weitere Infos gibt es unter www.gemueseackerdemie.de.