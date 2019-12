Eutin : Stolbergstraße wird ab Januar saniert

Der Bauarbeiten enden vor Weihnachten vor der Kreuzung Stolbergstraße. Diese soll ab Januar zur Sackgasse werden.

10. Dezember 2019, 16:03 Uhr

Eutin | Dem bisher milden Klima und dem zügigen Arbeiten ist es zu verdanken, dass die Sanierung des Rosengartens und der Schlossstraße so rasch voranschreiten. Derzeit ist der Bagger vor dem Haus der Kirche zu Gange. Noch in den letzten beiden Wochen dieses Jahres soll die Schlossstraße bis zur Einmündung Stolbergstraße laut Bauamt fertiggestellt werden.

Stolbergstraße wird zur Sackgasse

Wenn im Januar die Bauarbeiten bis vor das Ostholstein-Museum und in die Stolbergstraße bis Richtung Kreisbibliothek wandern, bedeutet das auch für den Verkehr Veränderungen. „Die Stolbergstraße wird voll gesperrt werden müssen. Es ist vorgesehen, die Lübecker Straße und die Stolbergstraße als Sackgassen auszuweisen und Begegnungsverkehr zuzulassen. Das Parken wird eingeschränkt möglich sein, aber natürlich nur sehr reduziert im Vergleich zum jetzigen Zustand“, teilt Karen Dyck vom zuständigen Tiefbauamt auf Nachfrage mit. Die Sperrung der Stolbergstraße für die Arbeiten ist für voraussichtlich sechs Wochen vorgesehen. Im Bereich des Museums sei vorgesehen, den Verkehr halbseitig daran vorbeizuleiten.

Erneuernswerte Leitungen udn Kanäle gehören zu den ältesten Eutins

Was wird dort saniert? „Die Regenwasser- und Schmutzwasser-Hauptkanäle werden neu gemacht sowie deren Anschlussleitungen. Im Bereich der Versorger werden nur vereinzelt nach Bedarf Maßnahmen mit durchgeführt“, sagt Karen Dyck. Die Regen- und Schmutzwasserkanäle sind aus den 50er Jahren, die Niederspannungsleitungen zwischen 30 und 40 Jahre alt, teilweise sogar noch Ölkabel, wie der Technische Leiter der Stadtwerke, Christian Kulessa im September auf OHA-Nachfrage erklärte. Auch die Stromanschlüsse an der Kreisbibliothek und Museum werden bei der Gelegenheit erneuert.

Wie die Müllabfuhr in der Zeit für die mehrere hundert Meter lange „Sackgasse“ Stolbergstraße erfolgen soll, in der dann Begegnungsverkehr herrscht und Müllautos nicht wenden oder rückwärts fahren können, werde derzeit geklärt so Dyck. Wahrscheinlich sei, dass Sammelpunkte eingerichtet werden, zu denen die Bauarbeiter die Mülltonnen zur Entsorgung ziehen.

Provisorische Asphaltdecke als Baustraße

Wie geht es im fast fertigen Bereich Rosengarten und Schlossstraße weiter? Die Asphaltdecke ist im Rosengarten bereits drauf. Weitere Hausanschlussleitungen werden erneuert und die Gehwege in der Straße Am Rosengarten weiter gepflastert. Die Oberfläche in der Schlossstraße wird ebenfalls provisorisch asphaltiert, so Dyck.

Ausschreibung für die Königstraße soll 2020 erfolgen

Parallel zu den Bauarbeiten in der Stolberg- und Schlossstraße werden die Planungen für die Königstraße vorangetrieben. Die Ausschreibung soll voraussichtlich im Frühsommer 2020 auf den Markt gehen, teilt Karen Dyck mit. Starten sollen die Bauarbeiten in der Königstraße dann im Frühjahr 2021.