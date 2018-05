Stimmungsvoller Start in den Mai

Wenn helfen immer so einfach wäre: Lions sind glücklich – ebenso wie Besucher / Schloss im Mai ausverkauft

von Constanze Emde

02. Mai 2018, 00:34 Uhr

Gutes tun und dabei erstklassige Kultur in historischer Kulissen geboten bekommen – für viele Besucher ist genau das der Grund, weshalb sie Montagabend nicht das erste Mal zur Lions-Veranstaltung „Schloss im Mai“ kamen – und vorhaben, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Ob sanfte Balladen oder freches Beatboxing, Eigenkompositionen oder bekannte Popsongs – die vier gut gekleideten Solisten von „Nur Wir“ „mussten“ – wie alle Künstler an diesem Abend – in voll besetzten Sälen einem gutgelaunten Publikum Zugaben geben. „Es ist Wahnsinn, wie stimmgewaltig diese vier jungen Menschen Musik machen können. Wirklich großartig“, lobte Gabriele Weidemann nach dem Konzert im Rittersaal. Sie kam gemeinsam mit Wiederholungstäterin und Freundin Carola Neubert: „Ich komme immer wieder gern hierher, denn man erlebt erstklassige Darbietungen und es ist noch dazu für einen guten Zweck.“ Gerade diese Qualität an Kultur sei in Eutin sonst leider eher selten zu erleben, so beide.

Im vollbesetzten Europazimmer begeisterte Reisepoetin – und spätestens durch ihr Liebesgedicht an den Norden bekannt gewordene – Mona Harry gleich zweimal in Folge die Besucher. Kerstin Reinhard, nur eine von vielen Fans, kaufte Mona Harry erstes Kinderbuch „Die Mutproben“ für ihre Enkelin – „und ich freue mich, dass ich sie mal live sehe“, sagte die Kasseedorferin, denn bisher kannte sie nur Videos von der 26-Jährigen.

Anders kunstvoll aber ebenso gewitzt jonglierte Stand-up-Comedian Thorsten Bär im Gobelin-Zimmer mit Worten. Der gebürtige Hesse nahm nicht nur die eher zurückhaltenden Hamburger aufs Korn („Geh ich mit meinem HSV-Shirt zu Rossmann. Fragt mich die Verkäuferin: ,Sammeln Sie Punkte‘.“), sondern traf auch bei den Klassikern der Mann-Frau-Witze den Humor seines Publikums („Schatz, ich geh’ mal zu Gabi auf ein Weinchen.“ Er: „Soll ich sagen, ich geh’ mal zu Stefan auf ein Kistchen?“) und vergaß bei seinen Parodien nicht, den Unterschied zwischen sich und Mario Barth aufzuzeigen, was ebenfalls Applaus einbrachte.

Die Lions-Organisatoren, die an diesem Abend von den Leos tatkräftig unterstützt wurden, waren glücklich, dass die Veranstaltung mit 400 Karten bereits drei Tage im Voraus ausverkauft, das Wetter gut und die Resonanz der Besucher sehr positiv war. Dass am Ende Geld übrig bleibe für die Förderung regionale Projekter, verdanken die Lions den Künstlern, die auf ihre Gagen verzichten, Förderern und dem Eutiner Schloss