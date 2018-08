Stimme und Klavier als Abendmusik

von Bernd Schröder

13. August 2018, 16:24 Uhr

Die „2. Eutiner Abendmusiken“ werden morgen, 15. August, um 19. 30 Uhr in der Sankt-Michaelis-Kirche ein Liederabend mit geistlichen Werken bringen. Unter dem Motto „Stimme und Klavier“ interpretieren Henning Kaiser aus Hamburg (Tenor, Foto li.) und die Eutiner Kantorin Antje Wissemann (Klavier, kl. Foto) Werke von van Beethoven, Dvorák, Wolf und Britten, ergänzt durch Klaviermusik von Schumann und Janácek. 60 Minuten Musik folgen Wein und Gespräche. Karten (15 Euro, ermäßigt zehn, Kinder bis zehn Jahre frei) gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro (Schloßstraße 2) und an der Konzertkasse. Henning Kaiser studierte Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und privat bei Ulla Groenewold. Einen Schwerpunkt seiner Konzerttätigkeit bildet das Oratorienfach. Antje Wissemann, 1964 in Wuppertal geboren, ist seit 1979 als Organistin tätig, seit 1984 auch als Chorleiterin. Seit Februar 2017 ist sie Kantorin an St. Michaelis in Eutin.