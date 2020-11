Eutin : „Stilvoll“: Neues Geschäft im Rosengarten bietet gehobene Secondhandmode

Michaela Witt hat sich mit ihrem eigenen Laden einen Traum erfüllt. Wer gepflegte Mode hat, darf diese auch anbieten.

Avatar_shz von Constanze Emde

10. November 2020, 14:43 Uhr

Eutin | „Wann, wenn nicht jetzt“, dachte Michaela Witt (47) und eröffnete am Freitag ihren eigenen Laden – trotz Corona. Mit „Stilvoll“ bereichert die Kasseedorferin Eutins Innenstadt mit einem Secondhandgeschäft mit gehobenen Modemarken. Sie habe schon immer ein Faible für Mode gehabt, vor zwei jahren aber sei der Wunsch in ihr immer größer gewordenen, einen eigenen Laden zu eröffnen. Diesen erfüllte sich die gelernte Erzieherin in diesem Frühsommer, als sie entdeckte, dass die Räume am Rosengarten mit Blick in die Königstraße frei werden. „In Familienarbeit haben wir alles renoviert und komplett erneuert. Mein Mann war für das Grobe, ich für die farbliche Gestaltung und meine Tochter entwarf mit ihren 14 Jahren den Schriftzug im Schaufenster“, sagt Michaela Witt. „Ich möchte mich mit dem französischen Landhausstil von den anderen Geschäften abheben. Secondhand, wie ich es anbiete, verdient einen schönen Rahmen“, sagt sie. Frauen finden neben Kleidungsstücken von Größe 34 bis 42 auch Accessoires auch Schuhe und Taschen. „Und ständig wechselt das Sortiment.“ Wer gepflegte Mode hat, kann diese auch anbieten unter 04521 / 7613459. „Ich hole auch von zuhause ab“, sagt sie. Geöffnet ist montags bis freitags 10 bis 18, samstags bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.