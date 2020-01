Eutin : Stillstand in Sachen Verkehrschaos in der Holstenstraße?

CDU forderte bereits 2018 neues Park- und Verkehrskonzept für das Chaos am Kamp, bis heute kein Ergebnis. Nach Unfall mit Schüler: Zebrastreifen als Lösung?

Avatar_shz von Constanze Emde

21. Januar 2020, 17:30 Uhr

Eutin | „Es ist wahnsinn, was hier morgens los ist.“ Dieser Satz ist oft zu hören – von den Menschen, die aus den verschiedensten Gründen morgens im Berufsverkehr zwischen sieben und acht Uhr Straßen des Kamps nutzen oder das Treiben darauf beobachten: Radfahrer, die aus Angst vor den Autos auf dem Gehweg fahren; Eltern, die im Halteverbot parken, um ihre Kinder in Kita oder Schule zu bringen; Busse, die bei zugeparkten Straßen nicht durchkommen – und mittendrin die Kinder und Fußgänger, die die Straße überqueren müssen.

Änderung seit 2018 gefordert

Die Kommunalpolitik hat sich dieses Themas angenommen, wollte eine Lösung mit allen Beteiligten finden, denn zum Schüler- und Kindergartenverkehr kommen weitere öffentliche Einrichtungen im Viertel mit nicht unerheblicher Besucherfrequenz. Den entsprechenden CDU-Antrag gab es bereits im September 2018. Eine Anliegerversammlung ein gutes Jahr später im Herbst 2019. Und seitdem? „Die angekündigte Einbeziehung aller öffentlichen Einrichtungen im Viertel steht nach OHA-Informationen noch aus. „Es scheint, als bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen der Anwohner. Sie haben viele Vorschläge gemacht, werden aber in keiner Art und Weise über den Fortgang des Verfahrens informiert. Was ist das für eine Art von Bürgerbeteiligung“, fragt Jens Rose-Zeuner, Vorsitzender des Mobilitätsbeirat. Es brauche dringen eine sichere Querungsmöglichkeit der Holstenstraße, eine Lösung für das Viertel.

Schüler wurde angefahren

Wie gefährlich das Queren der Straße im derzeitigen Zustand sein kann, zeigt der tragische Unfall zwei Wochen vor Weihnachten. Ein Erstklässler wurde von einer Frau (50) in der Holstenstraße angefahren und hatte Glück, denn die Frau soll nach Zeugenaussage langsamer als die erlaubten 30 km/h gefahren sein und schnell reagiert haben. Verhindern konnte sie den Zusammenprall dennoch nicht. Er kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus, die genäht werden musste. Deutlich länger wird die Überwindung der Angst vor Straßenkreuzungen andauern, denn der Schock sitzt tief, sagt die Mutter. Sie begleitet ihre beiden Schulkinder nun immer bis zur Regenbogenbrücke in der Ahornstraße, damit sie bei den Straßenquerungen dabei ist. Ihr Sohn wünscht sich das. Nach Hause läuft er mal mit Freunden, mal mit der großen Schwester, mal allein. „Anfangs hat er zwei Stunden gebraucht, weil er warten wollte, bis gar kein Auto mehr fährt“, erzählt sie. Der Wunsch der Mutter: „Ein Zebrastreifen oder eine Bedarfsampel auf Höhe Gesundheitsamt würde den Kindern und auch anderen Fußgängern helfen, gesehen zu werden.“ Aber weil so oft die parkenden Autos auch im Halteverbot stünden, gebe es meistens gar nicht den gut einsehbaren Bereich für Fußgänger und auch Autofahrer, um frühen Sichtkontakt zueinander zu haben, so ihre Erfahrung. Sie ist sicher: Würde das Parkverbot auch mal in den brenzligen Zeiten am frühen Morgen kontrolliert, würde sich das der ein oder andere Autofahrer vielleicht überlegen und sein Verhalten ändern.“ Eine Elternvertreterin aus der Kita äußerte Verständnis für alle Bedürfnisse und betont: „Würde jeder ein bisschen Achtsamer mit dem anderen umgehen, wäre allen etwas geholfen.“

Zebrastreifen braucht Verkehrszählung

Welche Voraussetzungen bräuchte es für einen Zebrastreifen? „Eine Verkehrszählung, die ein entsprechendes Fußgängeraufkommen im Verhältnis zu den Autos auf der Straße zeigt“, heißt es auf Nachfrage vom Kreis. Je nachdem, wie hoch die Zahl der Fußgänger pro Fahrzeugen sind, sei ein Zebrastreifen oder eine Bedarfsampel denkbar. Der Impuls zur Verkehrsgestaltung, das wurde beim Thema der Tempo 30 in der Wisser-Straße deutlich, müsse allerdings von der Stadt kommen. „Eine solche Verkehrszählung müsse dann auch in den entsprechenden Zeiten stattfinden. Eine Zählung mittags um zwölf oder in den Sommerferien würde nicht abbilden, was dort zu Beginn des Tages und nach Schul-, Kita- oder Arbeitsende los ist“, betont Rose-Zeuner. Auch solle in der Diskussion über absolutes Halteverbot nachgedacht werden in den wichtigen Straßen des Kamps. „Es gibt keinen Anspruch darauf, das eigene Auto im öffentlichen Raum abzustellen“, so Rose-Zeuner, dies werde oft vergessen. Bei dieser, wie vielen anderen Maßnahmen auch, gehe es in erster Linie um Schulwegsicherung, Radfahrer- und Fußgängerschutz. Darauf sollte der Fokus liegen.

Auf Nachfrage im Rathaus heißt es, dass es „in den nächsten Wochen“ Ergebnisse zu dem vor rund eineinhalb Jahren gestellten Antrag und anschließender Anliegerversammlung geben werde. Das Thema habe schließlich „eine gewisse Dringlichkeit“.