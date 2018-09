Stillstand beim Projekt „Seehof“

von Michael Kuhr

20. September 2018, 15:08 Uhr

Für den „Seehof“ der Heilsarmee gestaltet sich der Verkauf offensichtlich nicht zuletzt wegen des Problems der Erschließung schwierig, sagte Bürgermeister Lars Winter vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung. Der Verwaltungschef werde nun das Gespräch mit dem Eigentümer und dem Kreis suchen um herauszufinden, was dort überhaupt möglich sei. „Ohne Bauleitplanung geht nichts“, so Lars Winter weiter. Hintergrund ist die festgeschriebene Nutzung des „Seehofes“ als Tagungshotel, weil die Stadt keinen Tourismus am See gewollt habe, wie Bernd Möller (SPD) vor dem Ausschuss ausführte. „Jeder Investor wird doch einen frequentierteren Umgang haben wollen. Deshalb müsse der Ausschuss eine neue Entscheidung zur Nutzung treffen.