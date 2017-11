Stillleben: „Dem Auge ein Fest“

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 01.Nov.2017 | 10:47 Uhr

Der erste Gedanke könnte sein: Eine Gemäldeausstellung, die ausschließlich aus Stillleben besteht, kann doch nur langweilig sein, oder? Hildegard und Hartmut Gewert sind in ihrer Literatur-Galerie 64 in der Plöner Straße 64 den Versuch angetreten, das Gegenteil zu beweisen. Und das ist ihnen fulminant gelungen.

„Dem Auge ein Fest“ heißt die Ausstellung, die Sonntag, 5. November, um 11 Uhr eröffnet wird. Sie zeigt Bilder von vier Malern und einer Porzellankünstlerin. Die Motive der Gemälde sind ausnahmslos Stillleben, die allein für sich von der Meisterschaft ihrer Urheber zeugen, darüber hinaus im Dialog mit den anderen einen besonderen Reiz entfalten.

Anstoß für das Thema dieser Ausstellung, die bis zum 3. Dezember gezeigt wird, war die Begegnung des Galeristen-Ehepaares mit dem Bremer Maler Till Warwas bei der Frühjahrsausstellung im Ostholstein-Museum, in der Warwas mit Landschaftsmotiven vertreten war. Gewerts waren bei einem Besuch in seinem Atelier von dessen Stillleben begeistert und machten sich auf die Suche nach weiteren Künstlern für eine thematisch homogene Ausstellung.

„Es war wirklich nicht einfach, Künstler zu finden“, erzählt Hildegard Gewert. Realistische Malerei wird erst langsam wieder salonfähig. Und wer gibt sich schon mit Leidenschaft den „toten“ Motiven hin, die Stillleben nun mal sind? Wenngleich auch alle ernsthaften Maler aller Epochen Stillleben zu Übungs- und Lernzwecken produzierten. Die Suche brachte ein beeindruckendes Ergebnis. Neben Till Warwas sind mit Mirko Schallenberg (Berlin), Alfred Baumann (Bockhorn) und Uwe Westendorf (Wismar) drei Künstler vertreten, die mit Leidenschaft, hoher Fertigkeit und Kreativität ausschließlich moderne Stillleben malen.

Till Warwas bevorzugt ausgeklügelte Kompositionen von Gegenständen, dicht an der Fotorealität und dreidimensional wirkend. Alfred Baumann kommt auf seinen kleinformatigen Gemälden mit ganz wenigen Objekten aus, die er mit einer sehr eigenen Handschrift in Szene setzt, und es gibt keine Gegenstände ohne Gebrauchsspuren. Uwe Westendorf malt im Stil alter Meister mit Eitempera und Öl auf Holz, seine Motive wirken indes nur auf den ersten Blick altertümlich, offenbaren bei genauerem Hinschauen eine Kombination von Anspielungen auch auf moderne und häufig religiöse Themen.

Die Arbeiten von Mirko Schallenberg ragen auch im wörtlichen Sinne heraus: Er mag große Formate – teilweise zu groß für die Eutiner Galerie, wie Hartmut Gewert bedauert: „Die BIlder, die wir hier zeigen, sind seine kleinsten.“ Aus der Not des Platzmangels geboren wurden Schallenberg-Arbeiten in allen Räumen verteilt und treten so in einen Dialog mit den Arbeiten der anderen drei Maler.

Schallenberg arrangiert Alltagsdinge, die scheinbar nicht zusammen passen: Brikett und Goldbarren zum Beispiel, oder Champagner, den niemand mit einer Zitrone genießen würde. Schallenberg kommentiert seine Bilder nicht, lässt dem Betrachter viel Raum für Interpretationen.

Im Gewölbekeller der Galerie sind Gefäße und Objekte der Porzellankünstlerin Jutta Albert zu sehen, die eine sehr eigene Formensprache entwickelt und sich auf schwarz-weiße Objekte spezialisiert hat. Die Künstler werden zur Vernissage anwesend sein.