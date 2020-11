Schönwalde : Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein renaturiert Ackerfläche

Zehn Hektar große Fläche bei Schönwalde soll Biotop werden.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

12. November 2020, 11:44 Uhr

Schönwalde | Wo einst intensiv Landwirtschaft betrieben wurde, entsteht jetzt ein neuer bunter Lebensraum für Flora und Fauna. Deshalb rückt die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Donnerstag, 12. November, ins Stiftungsland Beckmissen bei Schönwalde, Kreis Ostholstein, mit einem Bagger an. Hier hat die Stiftung Naturschutz vor einem Jahr eine zehn Hektar große Ackerfläche erworben. Wo früher Landwirte das Sagen hatten, soll jetzt die Natur das Regiment übernehmen und eine blütenbunte Wilde Weide mit angeschlossenem Froschpark entstehen.

In einem ersten Schritt wird jetzt auf einem knapp zwei Hektar großen Teilbereich eine vorhandene Senke saniert, damit europaweit geschützte Laubfrösche, Rotbauchunken und Kammmolche den entstehenden Tümpel wieder zum Werben um den Partner, Laichen und zur Aufzucht des Nachwuchses nutzen können.

Im kommenden Jahr sollen im Stiftungsland dann zahlreiche weitere Amphibiengewässer angelegt und der Grundstein ein artenreiches Grünland gelegt werden – ein Lebensraum, der nicht nur in Schleswig-Holstein zur Mangelware geworden ist. Dafür wird so genanntes Regiosaatgut ausgesät und zusätzlich artenreiches Mahdgut von einer bereits blütenreichen Spenderfläche ausgebracht werden. Grundstein für ein blütenbuntes Paradies, in dem sich nicht nur Amphibien tummeln, sondern auch Insekten ein neues Rückzugsgebiet finden werden. Künftig werden dann hier Rinder eines Landwirts aus der Region mit ihrem Appetit auf Grünzeug Platz für die lichtliebenden Pflanzen schaffen.

Finanziert wird die Renaturierung aus Bundes- und Landesmitteln des Programms Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).