Stiftung Naturschutz eckt bei der Gemeinde Bösdorf an

von Michael Kuhr

erstellt am 12.Dez.2017 | 22:34 Uhr

Wenn es im Bereich Schneckenfeld und im Sportheim des SV Fortuna Bösdorf mal brennen sollte, dann wird das Löschwasser nicht ausreichen. Dann muss die Feuerwehr über einen vorhandenen Wanderweg eine Versorgung mit Löschwasser aus dem Suhrer See aufbauen.

Doch dieser Wanderweg im Wald der Stiftung Naturschutz ist von umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen befallen und muss erst einmal für Feuerwehrfahrzeuge befahrbar gemacht werden. Für die Reinigung der Wege ist nach dem üblichen Rechtsempfinden der Eigentümer oder ein von ihm Beauftragter verantwortlich und zuständig. Nach der Grundreinigung durch die Stiftung Naturschutz, so die Idee der kooperativen und dem Natuschutz zugewandten Gemeinde Bösdorf, sollte der Gemeindearbeiter einmal im Jahr für die Durchgängigkeit der neuen Feuerwehrzufahrt von Schneckenfeld bis zur Wasserentnahme im Suhrer See sorgen.

Ganz anderer Meinung ist da der Eigentümer des Waldes, die Stiftung Naturschutz. Sie sei zwar bereit, mit der Gemeinde Bösdorf zusammenzuarbeiten und einen Vertrag über die Nutzung des Waldweges zu schließen. Doch der Weg müsse nicht von der Stiftung Naturschutz hergerichtet werden, teilte die Behörde unter Nennung von Paragrafen des Landeswaldgesetzes mit. Maßnahmen der Stiftung Naturschutz seien freiwillige Leistungen, weil der betroffene Weg ein gern genutzter Spazierweg sei. Es werde also nichts von der Stiftung Naturschutz veranlasst.

Die Gemeinde allerdings hat das Problem, dass sie die Löschwasserversorgung gewährleisten muss. Feuerwehrfahrzeuge müssen deshalb bis an den Suhrer See heranfahren können. Das weiß wohl auch die Stiftung Naturschutz. So lässt sie wissen: „Stimmt die Gemeindevertretung dem Vertrag nicht zu und lässt sie den Hauptwaldweg durch den Bauhof nicht in befahrbarer Breite unterhalten, wird die Stiftung Naturschutz keinen weiteren Änderungen zustimmen und erklärt die Verhandlungen für beendet.“ Sie selbst unterhalte nur den Wanderweg.

„Das ist doch wohl die Stiftung Naturschutz und kein Gott“, schimpfte Engelbert Unterhalt (SPD). Auch der Naturschutz-Begeisterte Bürgermeister Joachim Schmidt (CDU) schüttelte den Kopf: „Wir werden in einem Brief unser Missfallen über das Verhalten der Stiftung zum Ausdruck bringen.“ Eigentlich sollten sich Verwaltungen doch gegenseitig helfen. Das sei sehr befremdlich. Hans-Hinrich Westphal (CDU) meinte: „Das ist unverschämt und eine Zumutung.“ Am Ende wurde aber der Vertragsunterzeichnung einstimmig zugestimmt.