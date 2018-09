Stichwahl in Heide

von Achim Krauskopf

10. September 2018, 15:56 Uhr

Enges Rennen in Dithmarschen





Zu einem engen Rennen wurde Sonntag die Bürgermeisterwahl in Heide (Dithmarschen): Amtsinhaber Ulf Stecher (CDU, Foto oben) und der Eutiner Oliver Schmidt-Gutzat (SPD, Foto unten) lagen fast gleichauf. Stecher bekam 48,12 der Stimmen, Schmidt-Gutzat 46,88 Prozent. Ein dritter Kandidat, der parteilose Thomas Vogt, bekam 5,01 Prozent. Am 30. September folgt eine Stichwahl, dann genügt die einfache Mehrheit. 17 500 Wahlberechtigte gibt es in Heide. Oliver Schmidt-Gutzat ist Jurist und arbeitet im Ordnungsamt der Stadt Eutin. Die Heider SPD hatte ihn schon im Juli 2017 als Herausforderer für Ulf Stecher nominiert.