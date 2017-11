Steven Paulsen ist neuer Wehrführer in Röbel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Alexander Steenbeck

erstellt am 22.Nov.2017 | 11:25 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Röbel bekommt ein neues Feuerwehrhaus – und einen neuen Wehrführer: In einer Mitgliederversammlung in dieser Woche wurde Steven Paulsen (27) zum Nachfolger von Rolf Müller gewählt, der zum Jahreswechsel das Amt des Gemeindewehrführers übernehmen wird.

2001 trat Steven Paulsen in die Jugendfeuerwehr Röbel ein, übernahm dort bereits Verantwortung als Jugendgruppenleiter. 2009 wechselte er in die Einsatzabteilung und engagierte sich im Festausschuss. 2013 wurde er Kassenwart. Ein Dankeschön erhielt Rolf Müller von der Wehr, deren Geschicke er seit 2009 geleitet hatte, zuvor war er ebenfalls schon im Vorstand tätig. Andreas Lunau und Axel Scheel hatten eine Collage zusammengestellt, die ihn an seine Zeit als Wehrführer in Röbel erinnern soll, auch wenn er der Wehr weiterhin angehört.

Bei weiteren Wahlen wurden Thomas Scheel als Gruppenführer und Helge Paulsen zum Gerätewart und Fahrermaschinist des LF 16 TS gewählt. Die Kasse führt künftig Andreas Trucks und den Festausschuss bilden Heiko Kalthoff, Torben von Baschle, Merle Harmsen und Volker Beuck. Merle Harmsen wurde zur Feuerwehrfrau befördert.