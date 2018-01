Sternsinger sammeln bei Neujahrsempfang

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 14.Jan.2018 | 16:08 Uhr

„Gemeinsam gegen Kinderarmut“ lautet der Titel des Projektes, für den Sternsinger in Schleswig-Holstein in diesem Jahr um Spenden bitten. Eutins Sternsinger Anna (v.l), Sandra, Flora, Pia und Marilena sammelten gestern beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt und des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“. Gut 300 Gäste, darunter zahlreiche Vertreter aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Vereinen, waren der Einladung in die Schlossterrassen gefolgt. Vor den Reden wurde an die verstorbenen Stadtvertreter Jürgen Stange (September) und Hans-Richard Rech (Silvester) gedacht. Seite 7