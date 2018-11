Sternsinger für Eutin und Malente gesucht

von Alexander Steenbeck

Mädchen und Jungen in der St.-Marien-Gemeinde machen sich stark für Kinder mit Behinderung – „Wir gehören zusammen“ ist die Kernbotschaft im neuen Jahr.

Die Gemeinde St. Marien sucht für die Aktion 2019 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren, die sich als Segensbringer engagieren möchten. In Begleitung Erwachsener ziehen die kleinen und großen Königinnen und Könige am 6. Januar 2019 in Eutin, Malente und Umgebung von Haus zu Haus. Darüber hinaus werden erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich die Sternsingergruppen begleiten. Zur ersten Vorbereitung treffen sich die Sternsinger am 8. Dezember im Gemeindehaus der St.-Marien-Gemeinde in der Plöner Straße 46. Weitere Informationen gibt es bei Stefanie Mevenkamp unter der Telefonnummer 04521/794531 oder per E-Mail unter stefanie.meven kamp@gmx.de.

Die Sternsinger sammeln seit 1959 für weltweite Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.