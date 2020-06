Bosau : Stellt sich die Opposition gegen Eberhard Rauch?

BfB, Grüne, SPD und FDP wollen die gemeindliche Hauptsatzung ändern und die Rechte des CDU-Bürgermeisters beschneiden.

von Michael Kuhr

07. Juni 2020, 14:00 Uhr

Bosau | Die Änderung der Hauptsatzung einer Kommune ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. In Bosau allerdings sieht es offenbar ganz anders aus. Die Bürger für Bosau (BfB), Grüne, SPD und FDP ergreifen jetzt gemeinsam die Initiative zur Änderung der Hauptsatzung. Ihr Ziel liegt auf der Hand: die Beschneidung der Befugnisse von Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU). Doch: Die Verwaltung fürchtet einen häufigeren Sitzungsrhythmus, der zu einer erhöhten Verwaltungsarbeit und Personalbindung führen könnte.

Gemeindevertretung tagt am Mittwoch

Der „Show down“ ist am Mittwoch (10. Juni) ab 19.30 Uhr in der Fritz-Latendorf-Sporthalle in Hutzfeld, wenn die Gemeindevertretung tagt und sich mit dem gemeinsamen Antrag von BfB (3), Grünen (3), SPD (3) und FDP (2) beschäftigt. Dabei ist doch erst am 27. März 2018 die gemeindliche Hauptsatzung auf Anraten des damaligen hauptamtlichen Bürgermeisters Mario Schmidt mit neuen Wertgrenzen für einen ehrenamtlichen Bürgermeister einstimmig verabschiedet worden.

Das scheint zwei Jahre später egal zu sein. Den elf oppositionellen Gemeindevertretern stehen jetzt acht Gemeindevertreter der CDU gegenüber. Es reicht der Opposition die einfache Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter aus.

Im Wesentlichen dreht es sich um die Anpassung von Wertgrenzen und Aufgaben des Bürgermeisters, die in der gültigen Hauptsatzung geregelt sind. Es geht aber auch um die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und die Abgabe von Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Belangen. Vieles soll an die Fachausschüsse übertragen werden. Mehr Kompetenz und Arbeit erhalten der Geschäftsausschuss unter dem Vorsitz von Jochen Veen (CDU) und eben der gemeindliche Super-Ausschuss für Bau-, Verkehrs- und Umweltangelegenheiten unter dem Vorsitz von Frank-Michael Sobieski (Grüne).

Früher Nato-Militär jetzt ehrenamtlicher Verwaltungschef

Bosaus Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU) führt sein Amt ehrenamtlich, ging einst als Oberstleutnant bei der Nato beruflich mit Dollar-Beträgen in Milliardenhöhe um. Man könnte den vorliegenden Antrag als Schutz für Eberhard Rauch verstehen, wenn die Hauptsatzung nicht schon vor zwei Jahren auf seine ehrenamtliche Arbeit hin optimiert worden wäre.

So entsteht der Eindruck, die Opposition ist nicht mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden. Oder geht es um die heftig umstrittenen Windkraft? Hinter vorgehaltener Hand wird Eberhard Rauch von der Opposition ein stringentes Vorgehen vorgeworfen. Die Kritikpunkte allerdings konnte Rauch bisher öffentlich meistens durch einwandfreies rechtliches Vorgehen widerlegen. Und das auch mit Hilfe der Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein.

Einige Beispiele: Die bisher mögliche Übernahme von Bürgschaften bis 25.000 Euro soll künftig auf den Geschäftsausschuss übertragen werden. Der Erwerb von Vermögensgegenständen oder der Verkauf von Gemeindevermögen soll auf 2500 Euro (vorher 25.000 Euro) begrenzt werden. Doch: Was passiert bei allen Einschränkungen, wenn eine kostenträchtige und über der Wertgrenze liegende, erforderliche Reparatur eines Feuerwehrfahrzeugs erst durch die gemeindlichen Gremien muss, das Fahrzeug so lange nicht einsatzfähig ist und druch ein Feuer eine Schadenslage entsteht? Die gesetzliche Hilfsfrist wird nicht eingehalten werden können.

Der jeweilige Fachausschuss soll nach Änderung der Hauptsatzung an Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten der Gemeinde nach naturschutzrechtlichen Vorschriften beteiligt werden. Rauch soll zu regelmäßigen Berichten in den Sitzungen der Gremien verpflichtet werden. Doch das bedarf mehr Sitzungen, einen hohen Verwaltungsaufwand, mehr Sitzungsgelder und Zeit.

Hinzu ein von FDP, Grünen und BfB (ohne SPD) gestellter Antrag zur Erstellung eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Gemeinde Bosau und den Vorhabenträger des Bauvorhabens auf der sehr umstrittenen Wind-Eignungsfläche bei Kiekbusch in der Gemeinde. Bürgermeister Eberhard Rauch hatte bereits ein erstes Gespräch geführt. Der Vertrag sollte jetzt als zweiter Schritt erfolgen.