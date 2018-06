Stelle wird ausgeschrieben

von Bernd Schröder

08. Juni 2018, 14:59 Uhr

Jetzt ist es amtlich: Dr. Thilo Philipp verlässt die Schule an den Auewiesen. Der Rektor tritt am 1. August seinen neuen Job als Leiter der Gemeinschaftsschule in Bad Segeberg an. Bis auf weiteres werde Karsten Fritz, bisher stellvertretender Schulleiter, die Leitung der Gemeinschaftsschule übernehmen, sagte Philipp. Die Stelle des Schulleiters werde nun ausgeschrieben, erklärte Thomas Schunck, Pressesprecher des Bildungsministeriums in Kiel. Sobald ein oder mehrere Kandidaten gefunden sind, wählt der Schulleiterwahlausschuss der Gemeinde einen neuen Rektor. Der Ausschuss besteht aus je fünf Lehrern und Elternvertretern sowie zehn Kommunalpolitikern. Unterrichtsausfälle solle es durch die Vakanz nicht geben, sagte Schunck. Wegfallende Stundenverpflichtungen würden durch Vertretungskräfte aufgefüllt. oha