Steinredder: Verwaltung schätzt Kosten

Constanze Emde

06.Dez.2017

Der Verkehr hat am Steinredder hinauf zu den Sportanlagen am Waldeck so zugenommen, dass die Fußgänger sich bedrängt fühlen, schilderte Jens-Rose Zeuner, Vorsitzender des Mobilitätsbeirates im jüngsten Bauausschuss. Anwohner hatten dem Beirat eine Unterschriftenliste überreicht, um auf ihre Situation hinzuweisen (wir berichteten).

Rose-Zeuner schlug Veränderungen vor, die die Situation vor Ort für alle Beteiligten verbessern können, „bis es eine Lösung gibt, die den Sportanlagen würdig ist“, sagte er im Ausschuss. Die Vorschläge resultieren aus einem Treffen mit Verantwortlichen des Waldeck e.V. sowie Anwohnern. „Der Königsweg wäre es natürlich, den Menschen den kurzen zwischen 600 und 1000 Meter langen Weg über die Bebensundbrücke und durch den Seeschaarwald attraktiv zu gestalten, aber da fehlt es an Beleuchtung und der Zustand des Weges ist durch den Autoverkehr für Fahrradfahrer problematisch“, sagte Rose-Zeuner. Außerdem sei der Weg zu den Sportanlagen ausschließlich über die Riemannstraße und durch Fissau beschildert, dies könne einfach verändert werden.

Für die Verbesserung auf der Fahrstrecke – geschätzte 3,8 Kilometer aus Eutin – reichten die Vorschläge von einer veränderten Einfahrtssituation, da die Autofahrer aus Fissau in der langgezogenen Kurve oft „den Schwung mitnehmen und wenig abbremsen“. Außerdem fehle zwischen der Einfahrt in den Steinredder und der einzigen Ausweichbucht noch eine zweite, wie im Knick an den Reifenspuren zu sehen sei – „hier haben mehrere Autofahrer versucht, auszuweichen, weil sie die Strecke von oben gar nicht einsehen können“, so Rose-Zeuner.

Außerdem schlug er das Ersetzen der abgefahrenen Markierung am Einfahrtsbereich zwischen Straße und Fußgängerweg vor, ebenso müsse eine Verbindung zwischen einer Nebenstrecke zur Fahrbahn und dem kurzen Fußweg am unteren Ende geschaffen werden, doch dazu seien Gespräche mit dem Grundstücksbesitzer notwendig. Aus dem Parkplatz heraus in die Zufahrt Steinredder sei die Sicht schlecht, das Ausfahren gefährlich. Der Zustand des Weges zwischen den Sportplätzen sei ebenfalls zu ertüchtigen, da sich dort wegen des Autoverkehrs „bis vor die Umkleide“ die wassergebundenen Wege ausgefahren haben, so Rose-Zeuner. Beschilderungen könnten die Probleme des „wilden Parkens“ lösen.

Jackie Meyer (FDP) dankte im Namen des Dorfvorstandes für die Vorschläge der kleinen Maßnahmen, die sie begrüßte, bevor es eine neue Lösung gibt. Auch CDU und SPD begrüßten die Vorschläge – vor allem die der Beleuchtung von Eutin durch den Seeschaarwald. Karen Dyck vom Bauamt schlug vor, die Kosten für die kleineren Maßnahmen zu ermitteln und den Ausschuss dann erneut zu informieren.