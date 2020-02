Audifahrer gesucht : Steinpoller am Eutiner Bahnhof umgefahren: Unfallflucht

Den Beschädigungen ist zu entnehmen, dass der Wagen schwer beschädigt sein muss.

von Achim Krauskopf

17. Februar 2020, 12:47 Uhr

Eutin | Wegen einer Unfallflucht in Eutin ermittelt die Polizei: Gesucht wird eine unbekannte Person, die vermutlich am Steuer eines Audi saß und auf einem Parkplatz am Eutiner Bahnhof einen Steinpoller stark beschädigt hat. Gemeldet wurde der Schaden am Sonnabend, 15. Februar, um 9 Uhr.

Auto dürfte vorn stark beschädigt sein

Am Tatort gesicherte Spuren weisen darauf hin, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi handeln könnte, der Wagen dürfte vorne stark beschädigt sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eutin (Telefon 04521/ 8010) in Verbindung zu setzen.

