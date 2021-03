Corona aktuell : Steigende Inzidenzen in Ostholstein und im Kreis Plön

Ostholstein liegt bei 32,9, der Kreis Plön bei 24,9. Corona-Fall in Malenter Kita bestätigt.

Eutin/Plön | Im Kreis Plön steigt seit Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an, im Kreis Ostholstein ging sie gestern wieder bergauf: In Plön stieg sie auf 24,9, in Ostholstein auf 32,9. Weiterlesen: Die Meldung von Dienstag Nach Mitteilung von Carina Leonhardt aus der Kreisverwaltung in Eutin von Mittwoch Mittag gab es in den 24 Stunden zuvor neun neue Corona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.