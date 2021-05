Corona aktuell : Steigende Inzidenz und ein Todesfall im Kreis Plön, unveränderte Inzidenz in Ostholstein

Unterschiedliche Entwicklungen sind beim Infektionsgeschehen in den beiden Nachbarkreisen zu sehen.

Eutin/Plön | Eine unveränderte Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein und eine steigende Inzidenz sowie einen Todesfall im Kreis Plön ergab am Dienstag die Auswertung der neuen Corona-Zahlen. Nach Mitteilung von Rebekka Merholz aus dem Kreishaus in Plön registrierte das dortige Gesundheitsamt von Montag auf Dienstag neun Neuinfektionen. Die Gesamtzahl stieg auf 1254. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.