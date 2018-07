Stefan Bierbaum neuer Präsident des Lions Clubs

von Michael Kuhr

17. Juli 2018, 12:31 Uhr

Der Lions Club Plön hat einen neuen Präsidenten: Stefan Bierbaum. Turnusgemäß löste der Preetzer Destillateurmeister damit Bastian Sohn aus Kossau ab.

Für sein Präsidentenjahr hat sich der 47-jährige Unternehmer das Motto „Helfen in der Region“ gewählt. In den kommenden zwölf Monaten will er Personen und Institutionen kontaktieren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, benachteiligten Menschen in unserer Region zu helfen.

„Meine Intention kommt nicht zuletzt von unserem Leitspruch ,We serve’, der sinngemäß mit ,Wir helfen’ übersetzt werden kann“, so Bierbaum. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt er auf bewährte Aktivitäten des Clubs, wie zum Beispiel die Plöner Kulturnacht, die Filmmatinee, oder das ebenfalls jährlich stattfindende große Benefiz-Konzert in Preetz.