„Stecke Kopf nicht in den Sand“

von Achim Krauskopf

erstellt am 22.Nov.2017 | 16:52 Uhr

Die Mehrheit der Kommunalpolitiker sagt, der Ort brauche einen größeren Laden als den seit 1909 ansässigen Edeka-Markt Böckmann, der in der dritten Generation von Britta Dehmel geführt wird. Vor gut 15 Jahren hat sie das Geschäft

in der Bungsbergstraße auf 500 Quadratmeter erweitert. „Ein neuer Markt am Ortsrand wird sich natürlich auf die vorhandenen Geschäfte im Ort auswirken“, sagt die Geschäftsfrau. Sie kritisiert eine schlechte Kommunikation in Schönwalde, mit ansässigen Geschäftsleuten werde zu wenig gesprochen, vieles hinter verschlossen Türen beschlossen.

Mit Nachdruck wehrt sie sich gegen den öffentlich verbreiteten Vorwurf, sie und ihr Mann Gottfried Dehmel hätten den Markt vor sechs Jahren schließen wollen und damit die Suche nach einem neuen Marktbetreiber befördert. „Wir haben versucht, einen Pächter oder einen Käufer für den Markt zu finden. Von Schließung war nie die Rede“. Die Edeka habe ihr 2013 angeboten, einen Markt zu bauen und sie betreuen zu lassen, dieses Angebot nach einer Markterkundung aber wieder zurück genommen.

Wegen der absehbaren Konkurrenz werde sie den Kopf nicht in den Sand stecken. Sie könne aber auch noch nicht sagen, wie die Zukunft ihres Geschäftes, das zehn Angestellte hat, aussehe.