Statisten gesucht

von Michael Kuhr

23. Oktober 2018, 15:36 Uhr

Die Musical-Webserie „Das tote Pferd von Plön“ sucht Statisten für ihren Dreh am Mittwoch, 31. Oktober, und Donnerstag, 1. November. Es wird am Bahnhof, in der Polizeistation und in und um Plön gedreht. Das Alter, Geschlecht und Aussehen spielen bei der Auswahl der Statisten keine Rolle. In der Musical-Webserie muss eine Polizistin (Kerstin Julia Dietrich) im fiktiven Theater in Plön Mordfälle aufklären, die dort während einer Musicalproduktion stattfinden. Wer Filmluft schnuppern möchte meldet sich bei casting@playonfilms. com.