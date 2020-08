VHS Eutin-Malente : Start ins Studienjahr mit vielen Fragezeichen

Anmeldungsbeginn für 430 Kurse, Seminare und Workshops. Bei der VHS Eutin und Malente bleiben die Corona-Auswirkungen aber spürbar.

11. August 2020, 16:07 Uhr

Eutin | Nach der corona-bedingten Schließung startet die Volkshochschule (VHS) Eutin-Malente jetzt ins neue Studienjahr – „mit vielen Fragezeichen, aber optimistisch in die Zukunft denkend“, sagte Volkshochschulleiterin Annette Rudolph. Unsicherheit bestehe mit Blick auf die neue Landesverordnung, die in rund zwei Wochen herausgegeben werden soll. Was sie bringt, könnte auch die Arbeit der VHS beeinflussen, so Rudolph. Indes ungeklärt ist in diesem Zusammenhang auch die Nutzbarkeit vieler Räume, wie an Schulen. „Für das VHS-Haus besteht da aber kein Problem“, sagte Rudolph mit Blick auf das Hygiene-Konzept inklusive Mundschutz-Pflicht und Mindestabstand.

21.000 Programmhefte werden verteilt

Wegen der Corona-Auflagen fällt das neue Studienjahr kompakter aus – waren es im vergangenen Jahr noch 520 Kurse, stehen Interessierten jetzt 430 Angebote bereit.

Zurzeit läuft die Verteilung des neuen Programmheftes (Auflage: 21.000 Stück) mit dem Überblick über das Kursangebot. „Das Heft soll ein optimistisches Zeichen setzen – wir sind noch da“, sagte Rudolph. Etwas reduzierter mag manchem das Programmheft zwar vorkommen, da die Kurse der VHS Süsel nicht mehr aufgeführt sind (das Team dort möchte ein eigenes Heft herausbringen); aber dennoch sind die meisten Angebote vertreten. Außer einigen Wassergymnastik-Kursen, die aufgrund der Schließung des Bades im Elisabeth-Krankenhauses (wir berichteten) nicht mehr stattfinden können. „Eine Alternative ist leider nicht in Sicht“, sagte Rudolph. Denn Wassergymnastik an anderen Orten anzubieten, scheitert entweder an fehlenden Kapazitäten dort oder daran, dass die Gegebenheiten – wie in Schwimmhallen – nicht passen. „Das ist schade, das trifft besonders die Älteren hart“, sagte Rudolph.

Corona spielt – wie könnte es anders sein – auch bei der VHS eine Rolle im neuen Kursprogramm. Die Teilnehmerzahl richtet sich vielfach nach der Größe der Räume. „Es gibt Kurse, die gut im Garten hinter dem VHS-Haus stattfinden könnten“, so Rudolph, die jedoch einschränkt, dass das Wetter, zumal der Herbst bald vor der Tür steht, den Kursen dann einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Corona-Lage bestimmt das Kursgeschehen

Die Corona-Beschränkungen haben aber auch dafür gesorgt, dass beispielsweise viele Studienreisen nicht stattfinden können – außer die nach Griechenland und Marrakesch in 2021.

Manche Kurse wiederum wurden auf online umgestellt. „Das soll noch mehr werden“, sagte Rudolph. Apropos online: Mit den corona-bedingten Veränderungen des Alltags – Stichwort Video-Konferenzen und Online-Bewerbungen – befassen sich ebenfalls Kurse. Die Klassiker im Kursprogramm von Sprachen bis Gesundheit fehlen aber auch nicht im neuen Programmheft. Allein elf Seiten Yoga-Kurse gibt es. „Wir könnten noch mehr anbieten“, so Rudolph.

Mit Blick auf mögliche Veränderungen der Corona-Lage sind beispielsweise die Sprachkurse in Blöcken aufgeteilt. Bei Absagen können die Module entsprechend anders strukturiert werden, so Rudolph.

Die Stimmung unter den Dozenten sei angesichts des Studienjahr-Starts gut. Nur die älteren Kursleiter seien vielfach ob ihrer Einordnung als Risikogruppe besorgt, so Rudolph. „Die allermeisten sind aber froh, dass es weitergeht“, sagte Rudolph und ergänzte: „Und alle hoffen, dass es so bleibt.“