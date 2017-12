Kasseedorf : Start in den Glasfaserausbau

vergrößern 1 von 2 Foto: steenbeck 1 von 2

von Alexander Steenbeck

erstellt am 12.Dez.2017 | 10:55 Uhr

Die Sagauer Straße in Kasseedorf war gestern Schauplatz für einen Meilenstein – den Baubeginn des Glasfasernetzes in Ostholstein, quasi die Auffahrt zum Turbo-Daten-Highway. Denn jetzt soll flächendeckend schnelles Internet Einzug in der Region halten. Landrat Reinhard Sager sprach gestern von einem „historischen Spatenstich“; Andreas Zimmermann, Vorsitzender des ZVO-Breitbandnetzinfrastrukturausschusses, wiederum von einem „besonders wichtigen Tag für die Infrastruktur in Ostholstein“.

Nach sechswöchiger Vermarktungsphase im ersten Aktionsgebiet Altenkrempe, Kasseedorf und Süsel stand es bereits am 16. Oktober fest: Die erforderliche Quote für den Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes wurde in diesem ersten Aktionsgebiet erreicht. Kein Wunder also, dass der symbolische Spatenstich in Kasseedorf erfolgte. Regina Voß, Kasseedorfs Bürgermeisterin, war „froh darüber, die Voraussetzungen zum Glasfaserausbau gemeinsam geschafft zu haben“. Glasfaser sei die Zukunft auch mit Blick auf die kommenden Generationen, sagte Voß und schränkte jedoch ein: „Einige haben es noch nicht verstanden, dass das der richtige Weg ist.“

Ende Juni hatte der Zweckverband Ostholstein (ZVO) das Unternehmen TNG Stadtnetz GmbH offiziell als Pächter und Betreiber des zu errichtenden kommunalen Glasfasernetzes in Ostholstein vorgestellt (wir berichteten). Für den Bau des kommunalen Breitbandnetzes sollen allein im kommenden Jahr 31 Millionen Euro ausgegeben werden. Das hatten die 29 Gemeinden, die die Breitbandsparte im ZVO gegründet haben, so abgesegnet. Glasfaser soll bis in die letzten „weißen Flecken“ der Region das schnelle, zukunftsfähige Internet bringen – Gigabyte-Anschlüssen sei Dank.

„Alle haben Anspruch auf schnelles Internet“, sagte Landrat Sager und warnte gleichzeitig vor einer digitalen Spaltung des Landes, von ländlichen Räumen und urbanen Zentren. Sager sieht große Chancen im Breitbandausbau in Ostholstein: So seien Immobilien ohne Glasfaseranbindung nicht mehr zu vermarkten. Außerdem würden sich mit dem schnellen Internet mehr Unternehmen in der Region ansiedeln. Und insbesondere der so genannten E-Health-Bereich – also elektronische Gesundheitsangebote – seien auf dem Vormarsch. „Davon können auch die Menschen auf dem Land profitieren“, sagte Sager.

Für den ZVO ist der Netzausbau „eine Maßnahme der Daseinsvorsorge“, sagte ZVO-Verbandsvorsteherin Gesine Strohmeyer. Man sei froh, wenn das Projekt kostendeckend laufe. Gewinne seien vorerst nicht zu erwarten.

Von Kasseedorf aus geht der Ausbau in die Nachbarorte weiter. Nächste Stationen auf der Liste von TNG sind Vinzier, Griebel und Holzkaten.