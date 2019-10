Malente : Stars und Sternchen bei sechster Immenhof-Film-Preisverleihung

Schauspieler und Filmproduzent Walter Sittler war der einzige männlicher Preisträger.

Malente | Wenn einer für eine Sache brennt, dann tut er das ganz. Dann spielt es vermutlich auch keine Rolle, was die Leidenschaft entfacht. Mario Würz brennt für alles, was mit dem Immenhof und den Filmen zu tun hat und baut so etwas wie einen Kult darum auf.

Am Samstag gab es zum sechsten Mal eine Filmpreisverleihung in den Räumen des Uwe-Seeler-Fußball-Parks in Malente. 14 Schauspielerinnen und Schauspieler waren seiner Einladung gefolgt, um den Immenhof-Filmpreis 2019 entgegenzunehmen. Ein bronzefarbenes Pferd. Die Vorschläge, wer preiswürdig sein könnte, kommen von Mario Würz selbst; die Entscheidung, wer den Preis tatsächlich bekommt, liegt bei den sieben ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern des Vereins zur Förderung des Immenhof-Museums. Nicht dass die Schauspielexperten wären, aber Begeisterte.

Nach welchen Kriterien wird ausgesucht? „Gestik, Mimik und Ausstrahlung“, erklärt Würz. Neben vielen weiblichen Schauspielerinnen, etliche von ihnen bekannt aus Serien wie „Der Bergdoktor“, „Das Traumschiff“, „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ oder aus Rosamunde-Pilcher Verfilmungen, kam auch Walter Sittler, einziger männlicher Preisträger an diesem Abend und ausgezeichnet für seine Rolle in „Der Komisssar und das Meer“. Er kam an diesem Tag aus Stuttgart und musste am späten Abend zurück nach Hamburg, weil er am Sonntag um 15 Uhr einen Theatertermin in Lippstadt hatte.

Was motiviert ihn, so viel Aufwand auf sich zu nehmen, für einen noch sehr jungen und noch nicht wirklich aussagekräftigen Preis? Schließlich hat der Immenhof-Filmpreis noch kein besonderes Renommee und Malente ist auch keine Filmmetropole im herkömmlichen Sinn. Er freue sich, Kollegen zu treffen, neue kennenzulernen, schätze die entspannte Atmosphäre und er sei eingeladen, da gehöre es sich, zu kommen, sagt der Theaterschauspieler mit Nachdruck und in aller Bescheidenheit.

Spannend ist, was man von den Darstellern durch die Interviews von Mario Würz erfährt. Sittler zum Beispiel möchte immer wissen, was Menschen bewegt, zu sein, wie sie sind, zu denken, was sie denken. Dieses in der Tiefe wissen wollen, habe es ihm schwer gemacht, seinen ursprünglichen Berufswunsch des Mediziners umzusetzen, wodurch er nach Taxifahrer und Möbelpacker schließlich Schauspieler geworden sei. Welch ein Glück!

Auch über die anderen Preisträger erfuhren die 110 Gäste, alle Fans vom Immenhof, manch Privates und mindestens, was ihre Beziehung zum Immenhof oder wenigstens zu Pferden sei. Eine Zwischeneinlage gab es, als ein Bild von Caren Cunz, „expressionistisch“ einem Immenhof-Werbeplakat nachempfunden, amerikanisch versteigert wurde. Der Erlös, der allerdings nicht ganz den Erwartungen entsprach, ist als Spende für das Immenhof-Museum gedacht. Den Zuschlag bekam schließlich die neunjährige Juna, Tochter von Tina Bordihn. Da alle Preisträger auf der Rückseite unterschrieben haben, wird es vielleicht eines Tages sogar wertvoll.

Berührend war, was die 87-jährige Christiane König, Hauptdarstellerin im ersten Immenhof-Film mit Matthias Fuchs, der posthum einen Preis erhielt, den seine Tochter, Maria Fuchs entgegennahm, erzählte. Sie habe sich damals geweigert, mit dem Produzenten ein Verhältnis einzugehen, was ihre Filmkarriere praktisch beendet habe. Da sie fest als Theaterschauspielerin im Sattel saß, war der Schaden für sie erträglich, die Demütigung des Angebots, als Geliebte gegen Rollenangebote und materielle Absicherung zu fungieren, aber hat sie als junge Frau ebenso empfunden, wie es diejenigen tun, die die Me Too-Bewegung initiierten. Dass sie im Nachhinein bedauerte, Matthias Fuchs nicht verführt zu haben, sorgte für großes Lachen im Saal. Am Ende des Interviews erntete sie stehenden Applaus. Der Abend wurde musikalisch von der Band „Bitter Lemon“ untermalt.

Für den Immenhof-Filmpreis 2020 gibt es schon die ersten Nominierungen. Eingeladen wird ab Januar, der Termin wird wieder Anfang Oktober sein. Bis dahin hat Mario Würz alle Hände voll mit den Vorbereitungen und dem Anschauen von Serien zu tun, um den Juroren eine Auswahl infrage kommender Preisverdächtiger vorzustellen.