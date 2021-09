Fussball-Oberliga Süd : Starkes Comeback für den Pansdorfer Torwart Dennis Schramm

Schramm hütet nach langer Verletzungspause beim Auswärtsspiel bei Preußen Reinfeld wieder das Tor

Reinfeld | Der TSV Pansdorf musste in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage hinnehmen. Beim bis dahin ebenfalls noch punktlosen SV Preußen Reinfeld unterlagen die Pansdorfer mit 0:2(0:1) Toren. Kristof Rönnau verschießt einen Elfmeter Die Gäste waren in der Anfangsphase sehr präsent in den Zweikämpfen, fanden auch ...

