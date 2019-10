Nadia Nashir vom Frauenverein Afghanistan : Starke Frauen in Afghanistan

Bericht über ein Land voller Widersprüche mit Fortschritten und Rückschlägen beim Aufbau.

von Achim Krauskopf

30. Oktober 2019, 17:55 Uhr

Eutin | Es ist ein Land voll extremer Widersprüche, von denen Nadia Nashir am Mittwoch rund 120 Schülern der Beruflichen Schulen in Eutin erzählte. Es ist ihre Heimat Afghanistan, wo seit 1978 Krieg und kriegsähnliche Zustände herrschen. Und es ist das Wirkungsfeld des 1992 gegründeten Afghanischen Frauenvereines (AFV).

Der Friedenskreis Eutin und Amnesty International pflegen seit etlichen Jahren den Kontakt zu dem in Osnabrück ansässigen Verein, der mit Beiträgen von 500 Mitgliedern und Spenden in Afghanistan umfangreiche Aufbauhilfe leistet. Nadia Nashir stammt aus Kundus, studierte in Deutschland und gehörte 1992 zu den zwölf Gründerinnen des AFV, dessen Vorsitzende die Journalistin seit Beginn ist.

Den jungen Leuten in der Schule beschrieb Nadia Nashir ein Land, das sich in seiner Vielfalt nicht leicht beschreiben lässt: Es gibt Wüsten und fruchtbare Landstriche, es gibt fast 8000 Meter hohe Berge, eine lange Geschichte und reiche Kultur, es wird bewohnt von Vertretern vieler verschiedener Volksgruppen mit eigenen Sprachen – und es gibt Krieg seit 40 Jahren.

Die vom Kommunismus ausgeübte Gewalt habe Fundamentalismus befördert, sagt Nadia Nashir, die als Teenager in den 1970er Jahren noch ein modernes Afghanistan erlebt hat, in dem Frauen ohne jede Verschleierung und in Miniröcken in die Öffentlichkeit gehen konnten. Nashir beschreibt den Wandel eines einst toleranten Landes von der Besetzung durch die Sowjetarmee über die totalitäre Herrschaft der Taliban bis zum Versuch der Internationalen Gemeinschaft, nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 mit Soldaten aus mehr als 40 Ländern dem kriegsgeschundenen Land stabile Strukturen sowie Frieden und Sicherheit zu bringen.

Trotz enormer finanzieller Anstrengungen seien die Ziele weit verfehlt worden, stellt Nashir fest. Die Regierung in Kabul sei schwach, an Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban sei sie nicht einmal beteiligt worden, weshalb sie auch nicht gelingen könnten.

Frauen und Kinder hätten in den vergangenen Jahrzehnten am meisten gelitten. Der AFV leistete bereits unter Herrschaft der Taliban humanitäre Hilfe besonders für Frauen und Mädchen. Es habe sogar Schulunterricht für Mädchen gegeben, „getarnt“ als Koran-Unterricht. Die Frau, die damals heimlich Mädchen unterrichtet habe, sei heute noch als Projektleiterin des Vereines tätig und zähle zu den wahren Heldinnen in Afghanistan: „Menschen zerbrechen an schlimmen Zuständen, oder sie werden sehr stark. Und es gibt sehr viele sehr starke Frauen in Afghanistan.“

Das von Nadia Nashir vorgestellte Ergebnis der Arbeit des AFV seit 1992: Fast 12.000 Kindern wurde ein Schulbesuch ermöglicht, 2360 Frauen wurden zu Stickerinnen oder Schneiderinnen ausgebildet, 600 gebohrte Brunnen versorgen mehr als 100.000 Menschen, Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern des AFV behandelten bisher 710.000 Menschen, fast 500.000 Menschen wurden nach Naturkatastrophen mit Hilfsgütern versorgt: „Wir haben ortsnahe Strukturen, können per Telefon schnelle und unbürokratische Hilfe organisieren.“

Das jüngste Projekt des AFV: Eine Schule für 1000 Kinder im Kabuler Stadtteil Safa, die dem 2016 verstorbenen Botschafter des Vereines, Roger Willemsen, gewidmet werden soll. Der Rohbau steht, die Schule soll 2021 fertig sein.

Kaum Fortschritte ohne Rückschläge: Zum ersten Mal sei vor sechs Wochen eine Schule des AFV in Brand gesteckt worden, erzählt Nashir, die Taliban hätten eine Täterschaft dementiert. Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ versuche, in Afghanistan Fuß zu fassen. „Aber die Taliban sind gegen den IS. Und es bleibt zu hoffen, dass er sich nicht ausbreitet.“

Die Staatengemeinschaft habe versäumt, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und zu viel Geld in Prestigeobjekte ohne Nachhaltigkeit gesteckt. Und immer noch gehe es in Afghanistan vor allem um Macht und Geld.

Aber es gebe auch Hoffnung: 70 Prozent der Bevölkerung seien jünger als 20 Jahre alt. Und die neue Generation wolle Frieden und Wohlstand. „Es hat sogar schon Kinder von Taliban gegeben, die ihren Eltern gesagt haben, dass sie diesen Weg nicht mitgehen werden.“