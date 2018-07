Tödlicher Badeunfall am Timmendorfer Strand : Stand-up-Paddler findet Toten in Ostsee bei Timmendorfer Strand

Ein 75-jähriger Mann konnte am Sonntagvormittag nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

von dpa

29. Juli 2018, 12:51 Uhr

Timmendorfer Strand | Ein Stand-up-Paddler hat in der Ostsee bei Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) einen Toten gefunden. Der Mann habe am Sonntagvormittag beim Paddeln unterhalb seines Boards einen leblosen Körper im Wasser gesehen und die Rettungskräfte verständigt, teilte ein Polizeisprecher mit. Retter der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnten den 75-Jährigen nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Mann am Sonntag beim Schwimmen verunglückt ist. Die Todesursache muss noch geklärt werden. Der Strand an der Maritim-Seebrücke wurde vorübergehend geräumt, die Promenade ist gesperrt. Es ist schon der zweite Todesfall am Timmendorfer Strand in dieser Saison.

