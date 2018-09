Stahl „zerlegt“ die BSG

Fußball-Kreisliga Ostholstein: Früheret Torjäger von Eutin 08 trifft drei Mal für die Probsteier SG

von Harald Klipp

24. September 2018, 21:45 Uhr

Die BSG Eutin kehrte in der Kreisliga mit einer 0:5(0:4)-Niederlage vom Gastspiel bei der Probsteier SG zurück. Dabei erzielte der frühere Eutiner Torjäger Florian Stahl drei Treffer für die Gastgeber.

Die Eutiner standen von Beginn an tief und überließen der favorisierten Heimmannschaft das Mittelfeld. Die Probsteier SG nutzte ihre Freiräume und ging in der 13. Minute durch Stahl in Führung. Nico Schümann (34.), erneut Stahl (38.) und Azem Mehanovic per verwandelten Handelfmeter (44.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 4:0. Für die Eutiner vergaben Dustin Uchneytz und Brian Dittmer die besten Gelegenheiten.

In der zweiten Halbzeit kam die BSG besser ins Spiel und gestaltete die Partie ausgeglichener. Das einzige Tor im zweiten Durchgang erzielte wiederum Stahl in der 63. Minute zum 5:0-Endstand. „Der Sieg der Probsteier SG geht natürlich in Ordnung, ist aber zu deutlich ausgefallen. Wir haben uns in der ersten Halbzeit unter Wert verkauft und blöde Gegentore kassiert“, sagte BSG-Trainer Stefan Lunau, der seiner Mannschaft bescheinigte, sich nie hängen gelassen zu haben.