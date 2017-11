Städtebauförderung: Malente macht mit

von Bernd Schröder

erstellt am 03.Nov.2017 | 15:27 Uhr

Die letzten Zweifel sind beseitigt. Bürgermeisterin Tanja Rönck hielt bei der Sitzung des Planungsausschusses am vergangenen Donnerstag die Mitteilung des Kieler Innenministeriums in den Händen: Malente ist ins Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, die erforderlichen Eigenmittel der Gemeinde in den Haushalt 2018 einzustellen.

Gefördert wird zunächst lediglich die Produktion von Papier: Knapp 170 000 Euro sind für eine sogenannte vorbereitende Untersuchung eingeplant, von denen Bund und Land jeweils die Hälfte übernehmen. Der Gemeindeanteil beträgt damit 56 600 Euro. Malente müsse aufzeigen, welchen Bedarf es an städtebaulichen Maßnahmen habe, erläuterte Tanja Rönck. Dazu gehören eine Analyse der städtebaulichen Missstände, die Festlegung des Sanierungsgebiets, die Definition von Maßnahmen, eine Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie eine Untersuchung der Verkehrsführung und der Parkraumbewirtschaftung. „Das dauert ungefähr ein Jahr“, erklärte die Verwaltungschefin. Ebenfalls vom Ministerium gefordert werde ein Einzelhandelsgutachten sowie ein Konzept für das „Mobilitätszentrum Bahnhof“, in dem es etwa um die Pflasterung, Parkplätze oder Platz für Busse und Fahrräder gehe.

In den geforderten Punkten gebe es keinen Spielraum, machte Rönck deutlich. Vielmehr werde die Gemeinde am „goldenen Zügel“ geführt. „Ohne diese Konzepte werden wir nicht in den Genuss weiterer Gelder kommen.“ Die vorbereitende Untersuchung münde schließlich in eine Sanierungssatzung, die von der Gemeindevertretung beschlossen werden müsse, erläuterte Rathaus-Mitarbeiterin Birgit Boller.

Das Untersuchungsgebiet umfasst nicht nur die Bahnhofstraße, sondern etwa auch die Schule an den Auewiesen samt Sportanlage, Marktstraße, Hindenburgallee, Schönow-Gelände, Teilen der Lütjenburger Straße und der Rosenstraße. Deutlich wurde, dass im künftigen Sanierungsgebiet liegende Grundstückseigentümer über „Ausgleichsbeiträge“ für mögliche Wertsteigerungen ihrer Grundstücke zur Kasse gebeten werden. Umgekehrt können aber auch Maßnahmen von Privatleuten mit zwei Dritteln gefördert werden.

Seite 11