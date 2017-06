Stadtwerke Neustadt warnen vor „Lekker Energie“

Verunsicherte Kunden und zweifelhafte Werbemethoden – die Stadtwerke Neustadt (SWNH) warnen vor Haustürgeschäften, mit denen der Energiediscounter „Lekker Energie“ aktuell neue Kunden gewinnen möchte. Aufgefallen sei dies durch die Anrufe verunsicherter SWNH-Kunden, zu deren Räumlichkeiten sich Vertreter des Unternehmens Zutritt verschafft hatten. In einem Fall gingen die Männer ohne Erlaubnis in den Keller einer Kundin und notierten sich Stromzählernummern und Zählerstände. Diese trugen sie anschließend in einen vorgefertigten Energieliefervertrag ein und ließen sich diese von der Kundin „quittieren“. „Aus unserer Sicht ist dieses Vorgehen mindestens ein Fall von Hausfriedensbruch“, sagt dazu Lars May, SWNH-Vertriebsleiter. „Zudem war unserer Kundin gar nicht bewusst, dass sie mit ihrer Unterschrift einen Vertrag abschließt“, so May weiter. Nachdem ihr Zweifel kamen, rief die Kundin bei den SWNH an und bat um Hilfe. Durch den sogleich eingelegten Widerspruch konnte der ungewollte Wechsel verhindert werden. „Besonders bedauerlich finde ich daran, dass ,Lekker Energie’ eine Tochter der kommunalen Stadtwerke Krefeld ist, und mit diesem Vorgehen der gute Ruf der gesamten Branche einmal mehr diskreditiert wird“, sagt Vera Litzka, Werkleiterin des Neustädter Energieversorgers und vorher langjährige Geschäftsführerin der „Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung“, eines Netzwerkes der kommunalen Unternehmen. „Wir können unsere Kunden nur immer wieder dazu auffordern, sich bei Zweifeln oder Unklarheiten sofort an uns zu wenden“, ergänzt Vera Litzka. Das Kundencenter im Ziegelhof telefonisch unter 5110150 erreichbar.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Jun.2017 | 10:59 Uhr