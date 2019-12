Eutin : Stadtwerke nehmen neues Blockheizkraftwerk in Betrieb

Stromproduktion am Kirsten-Bruhn-Schwimmbad für 1600 Haushalte.

10. Dezember 2019, 13:26 Uhr

Eutin | Die Stadtwerke Eutin GmbH (SWE) haben ein hochmodernes Blockheizkraftwerk (BHKW) am Kirsten-Bruhn-Schwimmbad in Betrieb genommen. Die neue „Superheizung“ versorgt Teile der Holsten- und Bismarckstraße, den Heinrich-Lüth-Weg und den Bleekergang. Versorgte Objekte sind mehrere Ein- und Mehrfamilienhäuser, die Kreisberufsschule, das Voss-Gymnasium, das Elisabeth-Krankenhaus, die Heinrich-Sievert-Sporthalle sowie das Schwimmbad selbst.

Wesentlich mehr Leistung

Das neue Kraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 999 Kilowatt und einer thermischen Leistung von 2600 Kilowatt ersetzt die alte Maschine mit einer elektrischen Leistung von 780 Kilowatt und einer thermischen Leistung von 2100 Kilowatt, die vor fast 22 Jahren an gleicher Stelle installiert worden war.

Die Demontage der Altanlage und das Renovieren des Aufstellraumes haben rund drei Wochen in Anspruch genommen; die Montage des neuen Aggregates mit den erforderlichen Hilfskomponenten dauerte sieben Wochen. „Selbstverständlich mussten die Fernwärmekunden während der Umbauphase nicht frieren. Sie wurden zwischenzeitlich durch eine mit Erdgas betriebene Reserveheizung versorgt, die stets auch während der Revisionszeiten des BHKW quasi als Backup eingesetzt wird“, teilten die SWE mit.

Probebetrieb ohne besondere Vorkommnisse

Derzeit läuft für das neue Kraftwerk ein Probebetrieb, in dem alle Teile gründlich getestet werden. Frank Stöcker, Sachbereichsleiter für die Wärmeversorgung, ist zuversichtlich: „Der Probebetrieb läuft bisher ohne besondere Vorkommnisse. Wenn das so bleibt und die Maschine die erforderlichen Abnahmen und Leistungsanforderungen erfüllt, wird die Anlage noch vor Weihnachten in den Regelbetrieb übernommen.“

Verfügbarkeit von Wärme erhöht

Durch die Erneuerung wird die Verfügbarkeit von Wärme aus der Kraftwärmekopplung erhöht. Der so genannte Primärenergiefaktor der im Netz zur Verfügung stehenden Wärme beträgt dadurch 0,1. Das bietet laut SWE Vorteile bei der Planung von Neubauten bei der energetischen Dimensionierung der Gebäudehülle. Der Primärenergiefaktor zeigt auf, welcher Ressourceneinsatz notwendig ist und welche CO2-Emissionen bei der Wärmeerzeugung entstehen. Zum Vergleich: Wird einfach Erdgas in einer üblichen Brennwertheizung verwendet, hat dieses einen Faktor von 1,1. Auch eine moderne Wärmepumpe kommt nur auf einen Wert von etwa 0,4. Werte von weniger als 0,1 sind nur durch die Verwendung von rein erneuerbaren Energien, wie die Nutzung von Sonnenenergie, zu erreichen.