Stadtwerke laden Malenter am Sonntag zum Info-Gespräch

von Bernd Schröder

26. April 2018, 20:28 Uhr

Die Stadtwerke Eutin (SWE) laden zu einem Informations- und Beratungsnachmittag ein, der morgen, 29. April, zwischen 14 und 17.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen im Wyndham-Garden-Dieksee-Hotel an der Diekseepromenade stattfindet. Während in Eutin schon viele Kunden an das Glasfasernetz angeschlossen seien, haben die SWE auch den Bau eines Glasfasernetzes in Bad Malente-Gremsmühlen angekündigt. Kurz nach Ankündigung hätten sich zahlreiche Interessierte gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der SWE. Fragen könnten morgen im Gespräch mit SWE-Mitarbeitern beantwortet werden.

Marc Mißling, Geschäftsführer der Stadtwerke Eutin, erläutert dazu: „Unsere Kabel liegen bereits an der Gemeindegrenze Malente. Die Eutiner Ortsteile Fissau, Sielbeck, Sibbersdorf, Neudorf Nord, Charlottenviertel, Dosenredder, Kleiner Eutiner See sowie die Gewerbegebiete sind bereits gebaut oder befinden sich gerade in der letzten Bauphase. Lange haben wir geprüft, ob wir auch in Bad Malente-Gremsmühlen die Menschen

mit unserer unschlagbar schnellsten Glasfasertechnik versorgen können.“

Dazu gebe es nun ein klares Ja und deshalb biete das lokale Unternehmen diese Möglichkeit an. Damit hätten Haus- und Wohnungsbesitzer die Gelegenheit, schon bald schnellstes Internet zu bekommen. Wer sich zeitnah für einen Anschluss entscheide, spare die später fällig werdenden Anschlusskosten von 800 Euro. Das erste wichtige Datum: Am 30. Juni würden die eingegangenen Verträge bewertet und dann erfolge die endgültige Entscheidung, ob die Stadtwerke in Malente-Gremsmühlen bauen. Das zweite wichtige Datum: Im Oktober könnte der Ausbau beginnen. Voraussetzung sei eine ausreichende Nachfrage nach dem Glasfasernetz. Mißling: „Momentan bieten nur die Stadtwerke einen synchronen Anschluss an. Das bedeutet, der Upload ist im SWE-Netz genauso schnell wie der Download von Dateien, Fotos oder etwa Videos.“

Für Auskünfte steht neben dem Termin am Sonntag auch das Kundenzentrum Eutin bereit: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 04521/705550.