Eutin : Stadtwerke feiern 25 Jahre Stromversorgung in Eutin

Unternehmen erinnert mit LED-Parade an Startschuss an der Energieversorgung.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

12. September 2019, 09:19 Uhr

Eutin | „Oh wie schön – das dürft ihr gern jeden Abend so machen!“ Solche Ausrufe begeisterter Spaziergänger hörten rund 50 Mitarbeiter der Stadtwerke Eutin GmbH (SWE), als sie in der Abenddämmerung wie überdimensionale Glühwürmchen um die Stadtbucht zogen. Der Anlass für die Lichterparade: Am 1. Juli vor 25 Jahren übernahmen die Stadtwerke wieder die Eutiner Stromversorgung – und revidierten damit einen Beschluss aus dem Jahr 1934, der sich zuletzt immer stärker als Fehlentscheidung erwiesen hatte.

Eigentlich sollte das Ereignis termingerecht gefeiert werden, aber das Wetter spielte nicht mit. Außerdem wäre es jahreszeitlich bedingt viel zu hell gewesen, um die glasklaren Ballons mit den glitzernden LEDs, die alle Angehörigen der Belegschaft mit sich herumtrugen, zur Geltung zu bringen.

Deshalb zog die SWE-Belegschaft Ende August bei herrlichem Sommerwetter und einsetzender Dunkelheit die Stadtbucht entlang. Die Ballons kamen so gut an, dass nicht wenige meinten: „Die bringen wir in 25 Jahren zum 50. Jubiläum unserer Stromversorgung in Eigenregie alle wieder mit!“

An der kleinen Wanderung nahm Eutins Bürgermeister Carsten Behnk teil. Er unterstützte die Führungsriege dabei, für die Fotografin mit Wunderkerzen eine „25“ in die Luft zu malen.

Seit der Jahrhundertwende und der Elektrifizierung Eutins hatten die Stadtwerke die Bevölkerung mit elektrischem Strom versorgt. Doch der Schuldenberg war im Zuge der Wirtschaftskrise so dramatisch gewachsen, dass die Verantwortlichen die Unternehmenssparte an den Landesverband des Fürstentums Lübeck verkauften. Aber die Freude darüber wich bald der Ernüchterung: Durch den Verkauf der Stromversorgung verlor die Stadt im Laufe der Jahre etliche Millionen Mark an Konzessionsabgabe.

Als die Grünen 1987 in die Stadtvertretung einzogen, forderten ihre Politiker den Rückkauf der Stromsparte von der „Schleswag“. Nach sieben Jahre und zähem Ringen von vor allem Willy Wardeck (CDU), Heinz Welbers (SPD) und Ralf Radloff (Grüne) trat der gewünschte Erfolg ein. Marc Mißling, Geschäftsführer der SWE würdigte die Weitsicht der Politiker: „1994 wurde der richtige Weg eingeschlagen, und wir werden auch in Zukunft in die Versorgungssicherheit investieren und unseren hohen Standard halten.“