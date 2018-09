Stadtvertretung tagt morgen

von Constanze Emde

24. September 2018, 12:52 Uhr

Die Eutiner Stadtvertretung hat zahlreiche Regularien auf ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause am Mittwoch, 26. September, ab 18 Uhr im Ostholstein-Saal des Kreishauses. Neben der Nachbesetzung von Gremien ist auch die Wahl des oder der zweiten stellvertretenden Bürgermeisters/in auf der Tagesordnung. Die FWE als hatte als zweitstärkste Fraktion Sigrid Jürß vorgeschlagen, was bei den anderen Fraktionen aufgrund von bisherigen Äußerungen Jürß, so damals die Begründung, keine Mehrheit fand. Außerdem sind unter anderem der Stadtentwicklungsbericht 2017 sowie verschiedene kommunale Förderprogramme Thema.