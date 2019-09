Eutin : Stadtvertreter zum Stadtfest: „Die Qualität muss bleiben“

Gastronom Marcus Gutzeit will sich bewerben: Kaufleute und Stadtvertreter reagieren auf die Nachricht vom Stadtfest im Zwei-Jahresrhythmus verschieden.

19. September 2019, 15:51 Uhr

Eutin | Die Nachricht von Veranstalterin Claudia Falk, das Stadtfest künftig alle zwei Jahre zu organisieren und stattdessen im nächsten Jahr mit einem neuen Fest-Format an der Stadtbucht aufzuwarten, überraschte Gastronom Marcus Gutzeit. „Wir brauchen das Fest. Es wäre fatal, wenn das ein Jahr ausfallen würde“, sagte Gutzeit gestern. Er verstehe die Argumentation von Claudia Falk, dass es organisatorisch ein großer Kraftaufwand sei, aber aus seiner Sicht könne das nicht auf dem Rücken der Kaufleute und des Einzelhandels der Stadt ausgetragen werden. Das Stadtfest, so Gutzeit, darf nicht an einer Person hängen.

Marcus Gutzeit: „Stadtfest muss jährlich stattfinden – ich würd’s auch machen.“

Überregionale Veranstaltungen in der Stadt wie das Stadtfest oder die Blues-Veranstaltungen seien enorm wichtig für Eutin. „Ich fand das wirklich gut, was sie gemacht hat. Aber wenn sie das nicht jedes Jahr schafft, muss es halt ein anderer machen“, so Gutzeit entschlossen. Er werfe seinen Hut in den Ring, erhalte er die gleiche Unterstützung von der Politik und der Wirtschaftsvereinigung wie Falk. Gespräche, um das auszuloten, wolle er in den nächsten beiden Wochen führen.

Von einer kleineren Veranstaltung an der Stadtbucht habe die Innenstadt nichts, so Gutzeit. Er würde den Großflohmarkt eher vergrößern wollen, statt zu verkleinern.

„Claudia Falk hat das wirklich liebevoll gemacht, das spüren die Gäste auch. Dass das ein enormer Aufwand ist, steht außer Frage“, sagte Grünen-Chefin Monika Obieray auf Nachfrage. Sie überraschen Falks Überlegungen nicht. „Wir haben kein Monopol auf Frau Falk. Wenn einer meint, er kann mit einem guten Konzept überzeugen, muss er sich bewerben. Aber wir wünschen uns keine kommerzielle Veranstaltung zurück. Das hat Frau Falk in den vergangenen drei Jahren deutlich besser gemacht. 08/15-Veranstaltungen locken heutzutage keine Besucher mehr an“, betont Obieray. Als Geschäftsmann, so Obieray, müsse man seinen Vorteil sehen, als Stadt müsse man jedoch im Blick haben, was insgesamt gut ist, darüber müsse diskutiert werden.

SPD: Feuerwehrflohmarkt könnte integriert werden

„Ich glaube nicht, dass wir jetzt die Pferde wechseln sollten, dann kommt es zum Bruch. Claudia Falk macht es sehr liebevoll und sie wird sich ihre Gedanken gemacht haben, weshalb sie auf den Zwei-Jahresrhythmus wechseln möchte“, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal. Er halte nichts davon, den Veranstalter zu wechseln, jedoch könne in den pausierenden Jahren ein neues Format entwickelt werden. Gerade mit Blick auf die Stadtsanierung am Marktplatz sei ein Umdenken nicht schlecht. „Und vielleicht ist man in zwei Jahren auch soweit mit der Feuerwehr, dass man ihren Flohmarkt, wenn sie mal nicht mehr am Priwall sind, ins Stadtfest integrieren kann. Da hätten alle etwas davon“, sagte Westphal. Das Stadtfest müsse in professionellen Händen sein.

„Wenn Claudia Falk etwas macht, dann macht sie es wirklich gut und klasse. Das Stadtfest hat an Niveau gewonnen“, lobt der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl. Er erinnere sich aber auch noch gut an die Diskussion beim Übergang von Helge Nickel an Claudia Falk, „dass es nicht ein Jahr ausfallen dürfe, sonst sterbe das Stadtfest“, zitiert er aus der Erinnerung. „Wir müssen ergebnisoffen diskutieren. Wenn es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen, brauchen sie ein überzeugendes Konzept. Claudia Falk hat da eine Marke gesetzt. Kontinuität ist wichtig, hohe Qualität aber auch“, sagt Rachfahl. Eine ganz andere Idee hat FDP-Fraktionsvorsitzender Jens-Uwe Dankert: „Wir sollten, und die Stadt sollte, schauen, wie wir Claudia Falk und ihr kleines Team unterstützen können – ob personell oder finanziell – damit es doch jedes Jahr stattfinden kann.“ Seitdem die Veranstalterin das Stadtfest organisiere, sei es eine richtige Attraktion für Eutin und das Umland geworden. Es wäre aus FDP-Sicht bedauerlich, würde es nur alle zwei Jahre stattfinden können. Malte Tech (FWE) unterstütze alles, was Leben, Gäste und Bewegung in die Stadt bringe, „aber es darf kein Qualitätsabfall geben“. „Wenn er meint, er kann es besser, soll er sich bewerben“, sagte Tech.

Wirtschaftsvereinigung hat keine Manpower für Unterstützung, Bürgermeister setzt auf Gespräche

Bürgermeister Carsten Behnk hofft unterdes, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: Zum einen, weil die Festspiele den Freitag gegen den Donnerstag extra getauscht haben. Zum anderen, weil das Stadtfest „sehr charmant aufgezogen und die Qualität sehr gelobt wurde“, sagte Behnk. Ein Veranstalter müsse es wirtschaftlich darstellen können. Wenn sich weitere bewerben wollen, müsse das Konzept überzeugen. Das werde gemeinsam mit der Politik diskutiert werden müssen, so Behnk.

Der WVE-Vorsitzende Hans-Wilhelm Hagen berichtet von verschiedenen Meinungen in der Mitgliederschaft: „Die einen bedauern das Pausieren, andere nicht. Aber ich sehe im Moment keine Manpower, die Veranstaltung zu unterstützen. Wir sind da ja in der Organisation schon mit unseren eigenen Sonntagen überfordert und bedienen uns dem Know How von Frau Falk.“