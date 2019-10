Ostholstein : Stadtradeln ist ein Erfolg für den Klimaschutz

Landrat Sager: Radfahren soll langfristig als eine klimafreundliche Alternative zur Autofahrt in den Vordergrund rücken.

von Michael Kuhr

09. Oktober 2019, 01:05 Uhr

Eutin | Beim zweien dreiwöchigen Stadtradeln im Kreis Ostholstein sind die Ostholsteiner vom 1. bis 29. September zusammen 231.918 klimafreundliche Kilometer geradelt. Insgesamt radelten 2.111 aktive Radfahrer, teilte der Kreis Ostholstein mit.

Die 231.918 klimafreundliche Kilometer betragen knapp die sechsmalige Umrundung der Erde am Äquator. So konnten 33 Tonnen CO2 eingespart werden. „Durch die Aktion konnte ein beachtlicher Anteil an der Verbesserung des Klimaschutzes innerhalb des Kreises erzielt werden“, betont Landrat Reinhard Sager. Für ihn soll die Aktion langfristig vor allem einem Ziel dienen: „Das Fahrradfahren soll als eine klimafreundliche Alternative zur Autofahrt in den Vordergrund rücken. Dabei verringert das Fahrradfahren nicht nur Umweltbelastungen, es erspart zudem die Parkplatzsuche und tut nachhaltig der eigenen Gesundheit gut. Besonders erfreulich ist daher die wachsende Beteiligung an der Aktion.“

Dem diesjährigen Aufruf des Kreises waren neun Kommunen gefolgt: in Bad Schwartau, Scharbeutz, Eutin, auf Fehmarn, in Neustadt, Oldenburg, Ratekau, Stockelsdorf und Timmendorfer Strand radelten die Teilnehmer um die Wette. „In diesem Jahr nahmen fast drei Mal so viele Teilnehmer an der Aktion teil, die insgesamt über 95.000 Kilometer mehr als im Vorjahr fuhren - das ist ein großer Erfolg für den Klimaschutz im Kreisgebiet“, freut sich Lisa Christine Vidal, Klimaschutzmanagerin des Kreises. „Ich hoffe, dass durch die Aktion das Fahrradfahren zukünftig auch vermehrt als attraktives Fortbewegungsmittel angenommen wird.“ Mit dem Ende des Aktionszeitraums geht es nun in die Nachbereitung und Planung des Stadtradelns 2020.