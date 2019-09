Eutin : Stadtfest soll künftig alle zwei Jahre gefeiert werden

Veranstalterin Claudia Falk plant den nächstes Großflohmarkt 2021. 2020 soll es ein neues Fest an der Stadtbucht geben.

Constanze Emde

18. September 2019, 14:55 Uhr

Eutin | Künftig soll das Stadtfest inklusive Großflohmarkt wieder im Zwei-Jahresrhythmus stattfinden. Das entspanne nicht nur die Planungen für die kleine Nordlicht-Agentur von Claudia Falk, sondern erlaube auch, die Liebe ins Detail und den eigenen Anspruch an Bands, Programm und Perfektion zu gewährleisten.

„Mein Anspruch ist es, mit dem Fest eine Plattform für die Eutiner zu bieten, am Fest mitzuwirken und dazu beizutragen, ihre schöne Stadt zu präsentieren“, betont Veranstalterin Claudia Falk. Viele private Flohmarktanbieter oder Vereine hätten aber gar nicht die Kapazität, in jedem Jahr mitzumachen. „Das Potenzial in dieser wunderschönen Kleinstadt, ein wirkliches Stadtfest auszurichten, kann viel besser gebündelt werden, wenn es wie früher alle zwei Jahre stattfindet“, sagt Falk. Bei den vergangenen drei Festen, die sie mittlerweile ausgerichtet hat, sei vor dem Stadtfest immer auch gleich nach dem Stadtfest gewesen. „Gute Bands muss man eigentlich mindestens eineinhalb Jahre vorher buchen“, weiß sie. Dekorationen, besondere Aktionen und Programmpunkte von Jahr zu Jahr zu organisieren, bündele enorme Kapazitäten ihrer Agentur, wo sie doch so viele andere Projekte – auch für Eutin – im Sinn habe.

Das nächste Stadtfest organisiert Falk deshalb für 2021. „Die Eutiner müssen im nächsten Jahr aber nicht auf ein schönes Veranstaltungswochenende verzichten. Ich plane am selben Wochenende, 14. bis 16.August, ein tolles Event über drei Tage an der Stadtbucht mit Genießermeile, Wassersport, Musik und etwas für Kinder. Das Areal an der Bucht hat so ein Potenzial, das wird noch viel zu wenig genutzt und bespielt“, ist Falk überzeugt. Noch suche sie einen Namen für die Veranstaltung, erste Gespräche wie beispielsweise mit den Ostholsteinern wegen der Hotel-Baustelle laufen aber schon. „Wenn keine Bühne an dieses Ende der Stadtbucht passt, kann ich auf den Schlossparkplatz ausweichen“, sagt Falk. Auch dieses Fest soll, wie der Eröffnungsdonnerstag des Stadtfestes, dazu dienen, die Gemeinschaft zu erleben und zu stärken, betont die Veranstalterin. Neben der Musik am Abend ist eine Lasershow zum Abschluss des Festwochenendes geplant.

„Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich von der Politik und der Stadt bislang erhalten habe und hoffe, dass ich auch mit der neuen Konzeptionsidee, die sehr gut zu Eutins Größenordnung passt, darauf zählen kann“, sagt die Veranstalterin. Details zum Zwei-Jahres-Konzept sowie ihren Ideen zu den Veranstaltungen an der Stadtbucht möchte Eventmanagerin Claudia Falk im nächsten Kultur- und im Hauptausschuss im November vorstellen.