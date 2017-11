Stadtfest: Neuer Partner gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 16.Nov.2017 | 00:07 Uhr

Das Stadtfest im nächsten Jahr steht auf der Kippe: Denn Gastro-Partner Ulfert Georgs sagte der Eventmanagerin und Veranstalterin Claudia Falk vor zwei Tagen als Partner ab. „Er ist Eutin sehr verbunden und möchte gegebenenfalls auch mit Ständen dabei sein aber nicht mehr als Partner fungieren“, sagte Claudia Falk vor dem Hauptausschuss am Dienstagabend.

Das erste Stadtfest, das Falk in diesem Jahr gemeinsam mit Georgs und der Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher organisierte, habe ein zu großes Minus hinterlassen, er organisiere sonst größere Veranstaltungen wie das Wacken. „Und ich als Einzelunternehmerin kann auch kein Minus von

30- oder 40 000 Euro vertragen“, sagte Falk. Das große Problem – wie bei allen Open-Air-Veranstaltungen – sei die Abhängigkeit vom Wetter, das enormen Einfluss auf die Einnahmen habe.

Georgs habe im vergangenen Jahr große Kostenpunkte getragen, den Musik-Tower, Strom und Wasser finanziert, gemeinsam haben sie Müll und Gema-Kosten geteilt. Bei letzterer sei sie ebenfalls von der jüngsten Gema-Abrechnung überrascht worden: „Die Gema forderte 8000 Euro, wir hatten eigentlich mit der Hälfte gerechnet.“

Claudia Falk sprach offen vor dem Hauptausschuss: „Ich habe überlegt, ihnen für heute abzusagen, aber ich würde ihnen gern meine Ideen für 2018 vorstellen und wissen, ob sie meinem Förderantrag zustimmen. Denn ohne die 15 000 Euro brauche ich gar nicht weiter überlegen.“ Gleichwohl räumte sie ein, dass sie, falls sie keine Alternative oder andere Partner finde, in ein paar Wochen im Gremium verkünden muss, dass sie das nicht machen kann.

Die Hauptausschussmitglieder einschließlich Bürgermeister Carsten Behnk zeigten sich nachträglich sehr angetan vom Stadtfest in diesem Sommer. „Ich fand es sehr schön, was sie aus der Stadtbucht gemacht haben und dass so viele private Stände dabei waren“, sagte Ausschussvorsitzender Matthias Rachfahl (CDU). Bürgermeister Carsten Behnk lobte: „Es war fantastisch, ich habe überall nur zufriedene Gäste gesehen und war wirklich verwundert, wie viel sie in dieser kurzen Zeit aus dem Boden gestampft haben.“ Die Stadt müsse nun einmal Mut zeigen, bei dieser Höhe der Fördersumme. Falk wies darauf hin, dass Teile des Geldes auch zurück in die Stadtkasse fließen wie die Gebühren für die Sondernutzung, die Marktfestsetzung und den Baubetriebshof. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal sprach sich ebenfalls für eine Fortführung und die finanzielle Unterstützung aus: „Ich habe das Stadtfest als Trendwende erlebt. Die Eutiner empfinden es jetzt wieder als ihr Fest. Wir hoffen auf eine große Außenwirkung und auf die können und wollen wir auch nicht verzichten.“ Ebenso eindeutig klang es von Eike Diller (Grüne): „Es ist ein Stadtfest für die Eutiner und wir werden dem zustimmen.“ Margret Möller bat für die FDP um Schiebung der Entscheidung bis in den nächsten Ausschuss, da in der Fraktion bisher Einigkeit über die Förderung bis 10 000 Euro existiert habe. Wenn dies aber Ausschlusskriterium für das Stadtfest sei, wolle sie die neuen Voraussetzungen noch einmal in der Fraktion beraten. Auch die CDU-Fraktion signalisierte, dass sie die Summe erst noch in der Fraktion absegnen lassen wolle, grundsätzlich aber zur Unterstützung bereit sei. Der Antrag wurde auf die Sitzung am 5. Dezember verschoben.

Falks Ideen für 2018 in Kürze: Es soll wieder zwei Bühnen geben – auf dem Markt mit einer Band für „die breitere Masse“ und eine vor der Bücherei, einen Großflohmarkt mit Wechsel und Straßenmusikern und -künstlern an beiden Tagen und erstmals wieder einen kostenlosen Kinderflohmarkt am Sonntag.