Eutin : Stadtfest: Mehrheit möchte jährlich feiern

Image versus Einzelhandel: Die Mitglieder des Hauptausschusses wollen ein qualitativ gutes Fest, aber das jährlich.

von Constanze Emde

23. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Eutin | Das gute Image der Stadt zu pflegen und weiter auszubauen, sei nachhaltig kommerzieller als der kurzfristige Gewinn. Hinnerk Tietjen, Vorsitzender der Gröön Lüüd, hatte zu Beginn des Hauptausschusses am Dienstagabend aus Ehrenamtlersicht dafür geworben, künftig das Stadtfest alle zwei Jahre zu veranstalten und weiterhin am positiven Image Eutins zu arbeiten. „Das Fest hat in den vergangenen drei Jahren an Qualität gewonnen, dafür bin ich Claudia Falk sehr dankbar. Aber das Fest und die Qualität leben auch vom hohen Engagement der Ehrenamtler“, sagte Tietjen. Die Gröön Lüüd hätten ausgesetzt, weil es jährlich einfach zu viel sei.

Engagement der Ehrenamtler ist endlich

Claudia Falk, Veranstalterin der vergangenen drei Jahre, spricht das aus dem Herzen. Sie versuchte den Vertretern der Fraktionen deutlich zu machen, weshalb es aus ihrer Sicht empfehlenswert ist, die traditionelle Großveranstaltung zu „limitieren“ und künftig alle zwei Jahre auszurichten. Marcus Gutzeit, Inhaber des Brauhauses, warb dafür, den jährlichen Rhythmus nicht aufzugeben, weil das Fest für die Innenstadt und den gesamten Einzelhandel von immenser Bedeutung sei.

„Flohmarkt ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr“

„Der Großflohmarkt ist längst nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal wie früher und löst keinen Hype mehr aus“, sagte Falk. Flohmärkte gebe es mittlerweile überall, Online-Portale machten es nicht einfacher. „Stadtfeste sind ein Massenprodukt. Um sich unter den vielen Angeboten behaupten zu können, braucht es Qualität und Attraktivität“, betonte Falk. Sie habe in den vergangenen zwei Jahren gemerkt, das der Hype abnehme, das Engagement der Ehrenamtler und die Waren und Lust privater Flohmarkthändler endlich sind. „Ich bin abhängig von den Ehrenamtlern und Akteuren der Vereine, die das Fest insgesamt zu etwas Besonderem machen unter dem Motto von Eutinern für Eutiner“, sagte Falk. Fehle das Alleinstellungsmerkmal sei es aus Marketingsicht sinnvoll, es besonders zu machen, in dem man es limitiere; jede größere Marke mache das.

Falk wirbt für Familienfest an der Stadtbucht in jedem zweiten Jahr

Sie wolle keine Pause machen, habe stattdessen ein Event an der Stadtbucht als „schönes Familien-Wochenende mit Livemusik und Genießermeile“ geplant. Auch dies könne positiv auf das Image-Konto der Stadt einzahlen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen nach einer schönen Zeit an der Stadtbucht auch noch in die Innenstadt gehen und Umsatz generieren“, sagte Falk in Richtung der Kaufleute, die sich sorgen, „nichts von einer Veranstaltung zu haben“, die nicht direkt vor der eigenen Tür stattfinde. Doch Details zum Stadtbucht-Event interessierten den Ausschuss nicht. Die Mitglieder fokussierten die Frage nach der Zukunft des Stadtfestes. Tenor. „Wir wollen weiterhin die Qualität, aber wir wollen jährlich feiern.“

Gutzeit: „Eutins Innenstadt hat schon zu viele Veranstaltungen verloren“

Hinter dem jährlichen Rhythmus steht Marcus Gutzeit. „Du machst tolle Veranstaltungen und auch die Stadtbucht ist ein toller Ort, bin überzeugt davon, dass das auch schön wird, aber man darf die Innenstadt nicht vergessen“, sagte Marcus Gutzeit. Er sehe sich als Vertreter der Kaufmannschaft und wisse als solcher, wie eng es bei manchen sei. „Ich würde mir wünschen, dass du es weitermachst“, sagte er zu Falk. Er zählte auf, auf welche Veranstaltungen die Innenstadt mit Vielerley Feierey, dem Kleinkunstfest und Werkstatt der Engel, zuletzt von ihm ausgerichtet, in Sachen Umsatz habe verzichten müssen. „Und dann soll auch noch das Stadtfest wegfallen? Das ist mir in der Innenstadt zu wenig. Ich sehe nicht, dass der Lack nach 35 Jahren Stadtfest mit Großflohmarkt ab ist. Da muss man sich vielleicht mit der Feuerwehr zusammen setzen und schauen, wie man das organisieren kann“, so Gutzeit. Professionelle Anbieter von Flohmärkten zeigten ja, dass es geht und sich lohne. „Jeder verdiene an so einer Veranstaltung. Das kann man nicht einmal ausfallen lassen“, ist Gutzeit überzeugt.

Beide Veranstalter sollen sich bis zur nächsten Sitzung beraten

Die Frage vieler Fraktionen nach einer Zusammenarbeit der beiden Redner verneinte Falk zuerst. Letztlich stimmten aber beide dem Vorschlag zu, sich noch einmal gemeinsam an einen Tisch zu setzen und mögliche Lösungen auszuloten.

Martin Klehs: „Die Qualität muss stimmen“

Sigrid Jürß (FW) sprach sich dafür aus, auf den am 1. November kommenden neuen Tourismus-Chef Michael Keller und seine Ideen für ein Fest zu warten – „und dieses dann auch in der Eutin GmbH zu budgetieren“. Martin Klehs votierte als zuständiger Fachbereichsleiter und Eutin GmbH-Geschäftsführer dafür, Keller Zeit zum Ankommen zu lassen. Aus seiner Sicht sei es fast egal, ob das Fest jährlich oder alle zwei Jahre stattfinde – „die Qualität muss stimmen und ist entscheidend, die Anzahl der Konkurrenz ist einfach groß“.

Falk machte deutlich, dass sie bei einem Veranstalterwechsel für das nächste Jahr für die Ausrichtung des Stadtfestes 2021 nicht mehr zur Verfügung stehe. „Ich habe drei Jahre daran gearbeitet, meine Handschrift eingebracht, Konzepte entwickelt, da kann ich doch nicht auf ein anderes Konzept oder Qualität wieder aufspringen.“ Sie zweifle auch daran, dass Geschäftsinhaber nur noch existierten, weil einmal im Jahr ein Stadtfest sei. „Die Menschen machen an einem Wochenende doch nicht ihren Jahresumsatz. Meine Perspektive ist doch eine andere. Es braucht ein gutes Image und das langfristig. Dann kommen die Menschen auch gern wieder“, betonte Falk ihren Standpunkt.

CDU will denjenigen unterstützen, der Stadtfest jährlich organisiert

Die CDU hatte laut Rachfahl gehofft, dass nur das Jahr 2020 zur Debatte stünde und Falk 2021 weitermache. „Das Stadtfest lag am Boden vor drei Jahren und die Punkte Kontinuität und Qualität waren uns wichtig, als wir Ihnen den Auftrag gaben. Wir fänden es fatal, jemanden, der motiviert ist, das Stadtfest im nächsten Jahr zu organisieren, zu sagen, ‚Du darfst es nicht‘, sagte Rachfahl. Die Qualität, die Falk geliefert habe und den neuen Standard, den sie setzte, sei unbestritten. Die CDU wolle jedoch ein jährliches Stadtfest und unterstütze denjenigen, der Lust dazu habe.

Falk fühlte sich nach ihrer Präsentation „völlig missverstanden“: „Versteht denn keiner, dass der Hype nicht jährlich zu generieren und zu steigern ist? Wir sind eine Kleinstadt. Nur ein gutes Fest schafft auch ein gutes Image. Das ist doch mehr als nur der Blick auf den Einzelhandel an einem Wochenende.

Bis zur nächsten Sitzung haben beide Eutiner Zeit für ein Gespräch. Das Ergebnis daraus soll Thema am 12. November sein.