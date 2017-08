Stadtfest knüpft an Ära der Großflohmärkte an

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Es war das 33. Stadtfest mit Großflohmarkt, und es war nach 25 Jahren das erste, das die Eventmanagerin Claudia Falk mit Unterstützung des Gastronomen Ulfert Georgs organisiert hatte: Die zweitägige Veranstaltung in der Eutiner Altstadt weckte Erinnerungen an die Jahre, in denen ein „Großflohmarkt“ Zehntausende an Besuchern aus ganz Norddeutschland in die Stadt lockte. Um die 150 private Flohmarkthändler prägten vor allem den Sonnabend, hinzu kamen gut 70 weitere Stände, darunter Aktionsstände von Vereinen, und 20 Gastro-Stände.

Claudia Falk war gestern Abend reichlich „geschafft“, aber auch gut gelaunt: „Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten, ganz viele Flohmarkthändler haben gefragt, ob sie schon einen Stand für nächstes Jahr buchen können.“ Da drängt sich natürlich die Frage auf: Wird sie das Fest 2018 wieder organisieren?

Falk zögert: Im Laufe der beiden Tage sei sie an einem Punkt gewesen, an dem die Nein gesagt hätte. Doch zum Schluss könne sei sich zumindest vorstellen, es nächstes Jahr noch einmal zu versuchen – vor allem mit mehr Vorlauf. „Wir hatten ja nur vier Monate Zeit zur Vorbereitung und haben alle unser Bestes gegeben.“

Aber: Kassensturz hat sie noch nicht gemacht. Sie glaube nicht, dass es eine lukrative Veranstaltung geworden sei. „Ohne meine Freunde, ohne eine große Schar von ehrenamtlichen Helfern wäre das alles nicht machbar gewesen“, betont die Eventmanagerin.

Gastro-Experte Ulfert Georgs bejaht spontan die Frage, ob er nächstes Jahr wieder dabei ist: Die Betreiber der Gastro-Stände seien durchweg zufrieden gewesen, auch wenn sich Sonnabend der starke Regen am frühen Abend beim Umsatz bemerkbar gemacht. Seiten 3-5



von Achim Krauskopf

erstellt am 22.Aug.2017 | 23:04 Uhr