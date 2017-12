Eutin : Stadtfest für nächstes Jahr gesichert

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 07.Dez.2017 | 04:00 Uhr

Diesmal kam die Eventmanagerin Claudia Falk (36) mit strahlendem Gesicht in den Hauptausschuss, denn sie hatte gute Nachrichten. „Ich habe strukturell einiges geändert und auch nochmal mit Ulfert Georgs gesprochen, der sich bereit zeigte, einen Bereich zu übernehmen und so auch Sicherheiten mit hineinzubringen“, sagte Falk dem sichtlich erfreuten Gremium. Mit der Unterstützung der Stadt könne sie deshalb das Stadtfest veranstalten.

Vor rund drei Wochen stand das Stadtfest auf der Kippe, da Falk einen Abend zuvor nicht nur eine unerwartet hohe Gema-Abrechnungen, sondern von ihrem Partner, dem Gastrobetreiber Ulfert Georgs, eine Absage für das künftige Stadtfest bekommen hatte. Sie mühte sich im damaligen Ausschuss Mitte November dennoch, ihre neuen Ideen zu präsentieren und einen Rückblick auf das viel gelobte letzte – ihr erstes – Stadtfest zu geben. Aber sie stellte damals auch klar: „Ohne die 15 000 Euro Zuschuss der Stadt kann ich das nicht machen.“ SPD und Grüne hatten sich bereits für die höhere Förderung ausgesprochen, CDU und FDP wollten dazu erst noch Rücksprache mit den Fraktionen halten. Margret Möller (FDP) verkündete für ihre Fraktion, dass sie gerne bereit sei, ihr das Geld zu geben, „denn wir wollen wirklich, dass Sie das nochmal machen“. Die CDU-Fraktion schloss sich an. Der Beschluss für die Förderung des Stadtfestes 2018 erging schließlich einstimmig. „Das ist toll, dass Sie da so dahinter stehen. Haben sie vielen Dank“, sagte Claudia Falk. Sie habe sich sehr über die Wertschätzung gefreut, der Rückhalt aus Stadt und Politik tue gut, sagte sie gestern auf Nachfrage.

Kaum das „Go“ in der Tasche laufen nun die Vorbereitungen für das Stadtfest am 18. und 19. August 2018 auf Hochtouren: „Jetzt geht es an die Sponsorengewinnung, Vereine sollen angesprochen werden und die Anmelde-Bögen werden vorbereitet“, sagte Falk. Ab Januar sei die Anmeldung möglich.

Die Ideen für das Programm sind vielfältig: Erstmals soll es am Sonntag den beliebten Kinderflohmarkt wieder geben und zwar kostenlos im Jungfernstieg, so Falk. Außerdem plane sie durchgängig die Kosten für Flohmarktbetreiber bei zehn Euro pro laufendem Meter zu halten. Die Lübecker Straße soll auch am Sonntag Flohmarktmeile sein. Vereinen und Institutionen möchte Falk einen kostenlosen Stand zur Verfügung stellen, um zum Mitmachen zu animieren und ein „Fest von Eutinern für Eutin und seine Besucher“ auf die Beine zu stellen. Bastel- und Mitmachaktionen für Große und Kleine seien in Planung, außerdem eine Kunsthandwerker-Meile mit ausgewählter Gastronomie in der Stadtbucht.

„Wir wollen das Gute von 2017 übernehmen aber durch den längeren Planungsvorlauf es noch Besser machen und mit mehr Inhalt füllen. Ich habe noch so viele Ideen, die ich gern ausprobieren möchte“, sagte Falk. Doch auch Bewährtes soll bleiben: Auf dem Marktplatz ist ein Bühnenprogramm geplant mit Livebands, Musikdarbietungen und Tanzboden soll es auf der Schlosswiese zwischen den Büchereien und Museum wieder geben, von Ulfert Georgs betrieben. Kleinkunst und Straßenmusiker sollen an verschiedenen Plätzen im Flohmarkttreiben für Kurzweil sorgen. Im gastronomischen Bereich plant Falk eine „Genuss-Meile“ mit ausgewählten Angeboten. Das Arrangement und Angebot an der Stadtbucht in diesem Jahr wurde von den Stadtvertretern gelobt.

Wer sich beteiligen möchte – ob als Helfer, Verein oder Flohmarktanbieter – kann sich unter hallo@stadtfest-eutin.de melden. Infos werden auf der Homepage www.stadtfest-eutin.de veröffentlicht.