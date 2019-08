Plön : Stadtbuchtfest verläuft reibungslos

Finanzministerin Monika Heinold gewinnt am Sonntag das March-Race gegen Plöns Bürgermeister Lars Winter.

von Michael Kuhr

25. August 2019, 19:12 Uhr

Plön | Zum ersten Mal dabei und dann gleich den vorletzten 10. Platz ergattert: Die Plöner Ratsmitglieder, die sich als Team mächtig ins Ruder legten, nahmen es mit Humor. Als Trommlerin saß Lina Hansen (12), Tochter von Ratsfrau Bettina Hansen, mit im Boot.

Wie gewohnt, ging es auch beim Drachenbootrennen des 13. Plöner Stadtbuchtfests auf dem Gelände des Plöner Segler-Vereins (PSV) in erster Linie um den Spaß, doch der Wettkampfgedanke ließ wohl keines der Teams unberührt. Auch die „Amtsdrachen“ (Platz 8) des Amtes für Familie und Jugend der Plöner Kreisverwaltung betraten beinahe Neuland, waren sie doch nur einmal zuvor in Kiel bei einem Rennen angetreten. In Plön stachen sie in ihren Drachenkostümen als bunt-grüner Farbklecks hervor und wollten das Team „Ratsversammlung“ unbedingt schlagen.

Das Team „Wir kriegen Euch alle“ (Platz 5) des Plöner Finanzamtes ging als weitere Behörde an den Start. Die CDU im Kreis Plön hatte zum zweiten Mal ein Team „Black Dragon“ (Platz 7) aus Kreistag, Landtag und Bundestag zusammengetrommelt.

16 Teams, drei weniger als im Vorjahr registrierte Regattaleiter Johann Kopiske vom Team „Capybaras“ aus Schellhorn, der das Drachenbootrennen zum 10. Mal organisierte. Wohl geschuldet der großen Regatta in Schwerin am Wochenende zuvor. „Dafür haben wir mehr Rennen, weil wir mit drei statt mit vier Booten fahren, und das Wetter ist perfekt mit wenig Wind, richtig gut“, so Kopiske. Capybaras-Vorsitzender Jürgen Voss moderierte den Tag.

„Es hat alles reibungslos geklappt, wir hatten nicht einmal kleine Katastrophen“, resümierte Caroline Backmann, Touristik-Chefin und mit ihrem Team Organisatorin des Stadtbuchtfests. Sie freute besonders, dass neue Teams aus Plön hinzugekommen seien. „Es ist schön, wenn das Drachenbootrennen in der Stadt verankert ist.“

DLRG, Marineunteroffizierschule (MUS) und PSV sicherten auf dem Wasser das Fest, das diesmal noch mehr Neues für Familien bot. Angefangen bei der Wasserwalze für Kinder über einen Fahrradparcours des ADAC, eine Goldwaschanlage, einen Tretautoparcours des THW bis zu einer Piraten- und Meerjungfrau-Schmink- und Fotoaktion der Familienbildungsstätte und einem Ratespiel der AOK, die als einer der Hauptsponsoren erstmals mitmachte.

War die Stimmung schon gut am Freitagabend mit Voxhouse-Konzert und Party („Backmann: Um 21 Uhr war die Tanzfläche voll“), so setzte sich das bereits am Samstagnachmittag fort, als gleich mehrere Besucher zu den Oldies von Volker Frank and the Bubble Gums vor der Bühne schwooften.

In der Fun-Klasse Kurzstrecke siegte das Team Uniform Seahawks (MUS), auf den Plätzen folgten Poseidons Albtraum (SH) und Dräger Dragons (Lübeck). Fun-Klasse Langstrecke: Poseidons Albtraum, Uniform Seahawks, Dräger Drägons. In der Kanu-Klasse Kurzstrecke gewannen die Wakenitz Drachen (Lübeck). Capybaras, die Sventana Dragons (Ellerbek), WSAP Chaos-Dragons (Hamburg) und De wunnerbaren Ecksen (Wittensee/Kiel) belegten die Plätze 2 bis 5. Kanu-Klasse Langstrecke: Wakenitz Drachen, Capybaras, Sventana Dragons.