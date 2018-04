„Stadtbucht Lounge Eutin“ steht in den Startlöchern

von Alexander Steenbeck

19. April 2018, 11:49 Uhr

Auf dem Gelände des abgerissenen Haus des Gastes eröffnet am 28. April die „Stadtbucht Lounge Eutin“. Damit wird es erstmals wieder Kaffee, Kuchen und Co. an der exponierten Lage geben.

Gerrit Milbrodt hatte den Zuschlag der Stadt als regionaler Gastronom erhalten. Der Oldenburger betreibt zwei Restaurants und eine Diskothek und hatte sich bei der Ausrichtung der Abi-Feiern in den Schlossterrassen einen Namen gemacht. „Die Stadt sprach mich an, ich reichte ein Konzept ein und erhielt den Zuschlag“, sagte Milbrodt. Gestern startete er damit, die Gastro-Infrastruktur an der Stadtbucht aufzubauen.

Einstimmig hatten Eutiner Gremien beschlossen, die Saisongastronomie auszuschreiben. Vor wenigen Wochen war Bewerbungsschluss. Mit Milbrodt wird nun dieser politischer Wille in die Tat umgesetzt.

Kernbereich wird ein befestigtes Zelt sein, flankiert von einem Küchen- und einem Toiletten-Container. Außerdem wird eine Strand-Lounge errichtet – also Sand aufgeschüttet und Liegestühle bereitgestellt.

Bis auf dem Gelände an der Stadtbucht ein Hotel gebaut und Gäste wie auch Eutiner in der 1a-Lage zu jeder Jahreszeit einen Kaffee oder Mahlzeiten zu sich nehmen können, will Milbrodt mit einem vier bis sechs Mitarbeiter starken Team für Verpflegung sorgen. Angedacht ist eine bunte Palette von Kaffee und Kuchen, über Eis und Waffeln bis hin zu Cocktails, Bier und Snacks. Auch Currywurst mit Pommes wird nicht fehlen. „Wir werden sehen, was die Kunden wünschen und die Karte darauf ausrichten“, sagt Milbrodt.

Für eine Dauer von zwei Jahren hat Milbrodt den Zuschlag für das Gelände erhalten. Er möchte es von April bis Oktober nutzen. Zum Start sind zunächst Kernöffnungszeiten von 12 bis 20 Uhr geplant – „am Wochenende auch mal länger“, sagt Milbrodt. Generell sei das gesamte Angebot stark witterungsabhängig – so auch die geplante Unterhaltung, sprich Musik oder andere künstlerische Darbietungen. Zum Start am Samstag, 28. April, heißt es ab 15 Uhr für die ganze Familie Spiel, Spaß, Musik. Ab 19 Uhr tritt die US-Band „Andersons“ aus Salt Lake City auf.

„Ich wünsche mir, dass es ein Begegnungsort wird“, sagte Milbrodt. Sein Konzept schließe niemanden aus. „Das ist meine Philosophie.“