„Stadtbucht Lounge“ eröffnet

von Alexander Steenbeck

29. April 2018, 18:23 Uhr

Bevor auf dem Gelände des abgerissenen Haus des Gastes ein Hotel eröffnet, ist in den kommenden zwei Jahren Gerrit Milbrodt und sein Team der „Stadtbucht Lounge Eutin“ am Zug. Der Oldenburger Gastronom hatte den Zuschlag der Stadt als regionaler Betreiber einer Gastronomie an der Stadtbucht erhalten (wir berichteten). Am Wochenende feierte die „Stadtbucht Lounge“ Eröffnung. Damit gibt es jetzt erstmals wieder Kaffee, Kuchen, Bier, Snacks und Co. an der exponierten Lage. Zum Start wurde ab 15 Uhr Spiel, Spaß und Musik für die ganze Familie geboten. Am Abend trat bis 22.30 Uhr die US-Band „Andersons“ aus Salt Lake City auf. „Die Eröffnung kam super an“, sagte Yannik Panke (Foto), Mitarbeiter aus dem „Stadtbucht“-Team, gestern.

Auch Gerrit Milbrodt war begeistert vom Startwochenende: „Wir sind freundlich aufgenommen worden, hatten eine tolle Resonanz.“ Zur Begrüßung seien sogar Vertreter der Stadt vorbeigekommen, so Milbrodt.

Kernbereich der neuen Gastronomie ist ein befestigtes Zelt, flankiert von einem Küchen- und einem Toiletten-Container. Außerdem wurde Sand aufgeschüttet und Liegestühle bereitgestellt – so entstand Strand-Atmosphäre. Yannik Panke ist sich indes sicher: „Das hat Potenzial.“