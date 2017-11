Stadt zahlt für Rammschäden

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Die Stadt Eutin und Unternehmer Claus Behrens haben sich außergerichtlich geeinigt: Die Stadt zahlt dem Eutiner Kaufmann eine fünfstellige Summe für die entstandenen Rammschäden an seinen drei Gebäuden am Rosengarten, die während der Arbeiten an der Stadtbucht zur Landesgartenschau entstanden sind. Über die genaue Höhe des Ausgleichs haben beide Parteien „auf ausdrücklichen Wunsch des Bürgermeisters“ Verschwiegenheit vereinbart, schildert Behrens.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang des Rechtsstreites“, sagt Claus Behrens. Und fügt hinzu: „Mit der Zahlung des Betrages wird klar, dass der Satz der Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt ‚Es gibt keine Rammschäden‘ falsch war. Das hat zu einem erheblichen Rufschaden meiner Person geführt. Die Menschen haben mich als Lügner und Betrüger bezeichnet.“ Behrens wolle keinen Krawall, wie er sagt, aber er fordert eine öffentliche Entschuldigung der Stadtmanagerin, um seine Reputation wiederherzustellen. Dafür habe er sich juristische Unterstützung vom Kieler Anwalt Michael Gubitz geholt.

Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt weist den Vorwurf auf Nachfrage zurück: „Als Stadtsprecherin äußere ich mich nie persönlich, sondern immer in Absprache mit dem Bürgermeister oder den zuständigen Fachbereichsleitern.“ Bürgermeister Carsten Behnk stellt sich vor die Verwaltung: „Ich weise persönliche Angriffe auf meine Mitarbeiter entschieden zurück.“ Weiteres werde die Stadt zur Sache selbst nicht kundtun. Darunter falle auch, wie viele Menschen bisher Schadensersatzansprüche geltend gemacht und einen Ausgleich bekommen haben. Für die Zahlungen muss die Stadt nicht selbst aufkommen, das übernimmt der Kommunale Schadensausgleich – eine Art Haftpflichtversicherung für Kommunen.

Rückblick: Die Rammarbeiten sorgten in Vorbereitung der Landesgartenschau zur Vergrößerung der Promenade an der Stadtbucht bereits 2015 für Aufruhr. Betroffene Anlieger hatten sich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und beim Schleswiger Verwaltungsgericht einen kurzfristigen Baustopp erwirkt. „Das Gericht ist aber zu dem Schluss gekommen, dass die Landesgartenschau ein übergeordnetes Interesse gegenüber den wenigen betroffenen Anwohnern hat, deshalb die gut 250 Meter lange und bis zu 13,50 Meter tiefe Spundwand weiter gerammt werden durfte“, erinnert sich Behrens.

mit Messaufzeichnungen zur Schwere der Erschütterungen beauftragt, „da waren die großen Schäden aber schon da“, schilderte Behrens damals. Auch der bundesweit anerkannte sachverständige Baugutachter Gunter Hankammer aus Hamburg wurde von Behrens beauftragt, die entstandenen Schäden festzuhalten. Da die Stadt Eutin laut Behrens keinerlei Kontakt zu ihm suchte und Antworten zum Schadensersatz ausblieben, trafen sich beide Parteien im Juni dieses Jahres vor dem Lübecker Landgericht wieder. Behrens forderte 60 000 Euro Schadensersatz für die Schäden an seinem Reisebüro, dem griechischen Restaurant und einem Gebäude in der Straße Am Rosengarten 10. Es waren unter anderem Risse in Böden und Wänden entstanden, bei der Nachbarfamilie Klegin brach der Schornstein ab, der Spalt im Wohnzimmer ist heute noch zu sehen. Erst vor Gericht erfuhr Behrens vom Anwalt der Stadt, dass es zahlreiche andere Antragsteller bezüglich der Schadensersatzforderungen gebe und schon mehrere Einigungen mit den Betroffenen erfolgt seien.

Wie geht es jetzt weiter? „Ich werde einen Fachmann zu Rate ziehen. Natürlich würde ich am liebsten im Frühjahr mit der Schadensbeseitigung beginnen, aber mit dem Gedanken an die kommende Sanierung der Straße und möglichen neuen Schäden, wegen des morastigen Grunds muss das gut überdacht werden“, so Behrens gestern. Er hoffe, dass die Stadt im Vorfeld der Bauarbeiten ein Beweissicherungsgutachten veranlasst, damit die Anlieger auf der „sicheren Seite“ seien.