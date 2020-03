Infoveranstaltung in Eutin : Stadt und Planer stellen Sanierung des Marktplatzes vor

Montag lädt die Stadt zur Infoveranstaltung: Sanierung der Königstraße und des Marktes sollen im Torhaus vorgestellt werden.

04. März 2020, 15:49 Uhr

Eutin | Den interessierten Bürgern steht eine intensive Woche bevor: Wer mag, kann gleich an vier Abenden Informationen zur Stadtsanierung bekommen und Zeuge politischer Entscheidungsprozesse in drei Sitzungen werden (Details im Infokasten).

Den Anfang macht am Montag um 19 Uhr eine Infoveranstaltung zur geplanten Sanierung der Königstraße und des Marktplatzes Im Torhaus am Alten Bauhof 9. Die Stadt Eutin möchte die Planungen zur Umgestaltung öffentlich vorstellen und erläutern, heißt es in der Mitteilung. Für Fragen sind die Planer sowie die beteiligten Fachdienste der Stadtverwaltung vor Ort, die auch Anregungen zu den Maßnahmen entgegen nehmen.

Rosengarten und Schloßstraße werden im Herbst fertig

Derzeit ist die Stadtsanierung im Bereich Rosengarten/Schloßstraße in vollem Gange. Diese wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres abgeschlossen, teilte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt mit. Daran anschließend werde mit der Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen in der Königstraße begonnen. Der Ausbau der Königstraße und die Umgestaltung des Marktplatzes sind für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen. Der Marktplatz soll zugunsten von Veranstaltungen und Wochenmarkt in zwei Etappen saniert werden, um die jeweils andere Hälfte nutzen zu können. „Alle Maßnahmen in diesem sensiblen Bereich, direkt im Herzen der Stadt, werden mit den Anlieger kommuniziert“, schreibt Stein-Schmidt.

Tiefbauarbeiten nur halb so tief wie im Rosengarten

Wie auch in der Peterstraße und in der Straße Am Rosengarten arbeiten Stadtwerke, städtische Betriebe und Stadt Eutin Hand in Hand. Hausanschlüsse werden nach Erfordernis erneuert, die Stadtentwässerung wird Regen- und Schmutzwasserkanäle austauschen. Die Arbeiten werden in einer Tiefe von 2 bis 2,5 Meter durchgeführt werden. Die Arbeiten im Rosengarten waren teils fünf Meter und tiefer. Die Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Innenstadt sind etwa 60 Jahre alt und viele sind erneuerungsbedürftig.

„Die Baumaßnahmen auf dem Markt und der Königstraße sollen so schonend und verträglich wie möglich gestaltet werden. Auch hier gilt, wie bei allen anderen Baumaßnahmen, dass Straßen und Plätze am Ende schöner, moderner und zweckmäßiger gestaltet werden“, so Stein-Schmidt.

Stadtwerke und städtische Betriebe sorgen für neue Leitungen, Hausanschlüsse und schnelles Internet

Die Stadtwerke werden parallel Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegen. Um ein geschlossenes Bild zu erreichen, folgten Architekten und Planer bei den Themen Pflasterung und Gestaltung der bereits eingeschlagenen Linie, so Stein-Schmidt. Durch die Sanierung des Marktplatzes sowie der gesamten Innenstadt soll diese nach der Sanierung deutlich leichter begehbar, also barrierearm, sein. Die Kombination aus Natursteinpflaster und Klinker sowie die Bänke, Leuchten und Mülleimer sollen mit den neuen im sanierten Teil identisch sein.